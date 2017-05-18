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在職資深教師進修 教育部補助2.5萬

2017-05-18  10:31

〔記者林曉雲／台北報導〕鼓勵教師進修，教育部今早宣布，106學年試辦「在職資深教師續航計畫」，全國中小學在職資深教師揪團組成與12年國教課程相關的社群，提出專業自主成長計畫，一個社群一年補助2.5萬元，試辦期間計補助60個社群，並規劃以專業成長博覽會取代紙本成果報告，減輕教師的負擔，今年7月開始報名。

教育部政次蔡清華表示，師培法修正之後，教育部整合國教署和師藝司有關教師專業發展的業務，針對不同年資的老師進修，給予不同的協助。初任老師的前3年，規劃教師專業發展支持系統，指派優良老師當初任老師的師傅，一學期給4千元津貼，補貼教學之外的時間指導。

對於15年以上或年齡達45歲以上的資深老師，鼓勵研發有效教學方法，與其他老師分享，教育部政策引導資深教師揪團成立社群，一年補助60個社群，給2.5萬元，且大幅簡化成果報告，以博覽會方式來呈現成果。

此外，教育部也鼓勵師培大學赴各縣市認養輔導國中小， 蔡清華表示，以縣市政府及中小學需求為主，賦與50所師培大學整合校內系所資源，推動至中小學長期駐點服務，藉長期陪伴、在地深耕、入校輔導及有效支持，帶動縣市地方教育發展，協助中小學教師專業成長，並回饋現場需求至師培端。

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  • 鼓勵在職資深教師揪團進修，教育部今年8月起新學年，一個社群補助2.5萬元。（記者林曉雲攝）

    鼓勵在職資深教師揪團進修，教育部今年8月起新學年，一個社群補助2.5萬元。（記者林曉雲攝）

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