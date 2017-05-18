Google、宏達電攜手 合攻虛擬實境VR

2017-05-18 10:13

〔記者王憶紅／台北報導〕 Google I/O今日凌晨宣布，VIVE將為 Daydream 平台打造獨立運作虛擬實境設備。對此，宏達電指出，替Daydream平台增加一個獨立運作的虛擬實境產品，更加鞏固Vive成為推動虛擬實境產業的首要品牌地位。Vive為Daydream平台打造的獨立運作虛擬實境裝置，將會成為Vive家族的新成員。

宏達電表示，對於能成功建立Vive生態系統感到興奮，而這個生態系統也將會繼續成長與擴大。

宏達電說，相信未來Vive銷售動能仍然會非常好，同時也將透過Vive去推動全球虛擬實境產業，提供給消費者最優質的虛擬實境體驗。