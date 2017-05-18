好天氣到下週二 彭啟明：24、25日鋒面又接近

2017-05-18 09:33

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今天西半部將維持多雲到晴的好天氣，氣象專家彭啟明指出，目前鋒面雖持續在台灣南方巴士海峽附近盤據，只有迎風面東半部持續有短暫陣雨發生，中南部靠山區也偶有局部陣雨發展。大致上各地天氣都相當晴朗，預估這樣的好天氣會持續到下週一、二，下週三、四又會有鋒面接近。

彭啟明表示，好天氣預期會持續到下週一、二，這幾天屬於很舒適的型態，雖然中午有些悶熱，中午高溫可以到32到33度，這當中可能有中國南方雲系移入，不過較為微弱，可能在週末期間，不過影響程度仍有待觀察，預期不會太顯著，轉為偶有午後短暫陣雨天氣，大致上這段期間鋒面都盤據在巴士海峽附近，南部較為接近，有時有水氣北上，稍微不穩定，但大致上溫度一天比一天略回溫，也明顯有悶熱感。

彭啟明說，下一波變化可能落在下週三、四，預期有波較具規模的鋒面接近，又再轉為不穩定的天氣，後半期一直到端午假期的天氣很有可能是屬於較不穩定。