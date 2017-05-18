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國中會考20日登場 19日看考場

2017-05-18  09:28

〔記者俞肇福／基隆報導〕106年國中教育會考將於本週末20日、21日進行，基隆考區考生共有3737人應考，考場分別設在基隆高中、基隆女中及基隆海事等3校，5月19日（星期五）下午3時至5時開放各考場，考生可至考場認識環境，但不得進入試場內。

基隆高中考場考生包含特殊生及暖暖、明德、南榮、建德、百福與碇內等校，1238人應考；中山、安樂、銘傳、信義、成功及武崙等校試場配置於基隆女中，1334人應考。二信、聖心、八斗、中正及正濱等校試場配置於基隆海事，1165人應考。

國中教育會考第一天上午考社會、數學，下午考國文、寫作測驗，第二天上午考自然、英語。除寫作測驗只考1篇作文，英語（聽力）為3選1的題型，數學包含非選擇題型外，其他各科均為4選1題型。會考成績主要用來檢測國中三年學力，並作為未來高中職教學的依據，但也是免試入學超額比序的項目之一，攸關升學機會。

基隆考區試務會提醒考生必須攜帶准考證準時入場，考生遲到逾20分鐘不得入場，正式開始後30分鐘內，不得提早離場；而英語（聽力）試題正式開始播放後，考生即不得入場亦不得提前離場。

另外，手機及穿戴式裝置等務必關機或拔掉電池，放置在試場指定位置內，手表也不能發出聲響。國中教育會考成績單預計於6月9日寄發，同時開放網路成績查詢；申請複查成績訂於6月10日至11日兩天。

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  • 國中教育會考週六、日登場，基隆考場分設於基隆高中、基隆女中、基隆海事三校；19日下午開放看考場。（記者俞肇福攝）

    國中教育會考週六、日登場，基隆考場分設於基隆高中、基隆女中、基隆海事三校；19日下午開放看考場。（記者俞肇福攝）

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