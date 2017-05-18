快訊PR 中市補助汰換二行程機車全國第一
悶熱天氣持續至下週三 吳德榮：西半部高溫達33度
2017-05-18 09:10
前氣象局預報中心主任吳德榮指出，明天起至下週三天氣都是悶熱的，西半部最高溫可達32、33度以上。（圖截自氣象局）
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（18日）東半部地區有局部短暫陣雨，西半部地區則是多雲到晴的天氣。前氣象局預報中心主任吳德榮今早在網路撰文指出，明天（19日）東半部及午後山區有局部短暫陣雨，南部也有降雨機率，但整體來說，明天起至下週三（24日）天氣都是悶熱的，西半部最高溫可達32、33度以上。
吳德榮今早在「洩天機教室」專欄貼文寫道，明天起至下週三天氣都是悶熱的，西半部最高溫常可達32、33度以上。明天東半部及午後山區有局部短暫陣雨，南部離鋒面較近也有降雨機率，週六（20日）有一波很微弱的鋒面快速掠過，東半部及午後山區仍有局部陣雨，其他地區雲量略增，有一些零星短暫降雨的機率。
貼文還寫到，週日至下週一 （21至22日）西半部天氣穩定，東半部及午後山區有局部短暫陣雨，下週二（23日）午後雷陣雨較活躍，將擴展至部分平地。下一波結構較完整的鋒面約下週三接近，大氣趨不穩定，午後有雷陣雨，下週四、五（25、26日）鋒面通過，各地有陣雨、雷雨，氣溫下降。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 走過阿帕契風波 勞乃成現在擔任...
- 北部萬安演習今13:30舉行 違反人車管制會被罰
- 東半部、恆春半島有雨 西半部好天氣！
- 8女大生包浴巾文宣 搞曖昧被檢舉
- 謠言終結站》 女性聖品「四物湯」 醫︰非人人可進補
網友回應
熱門新聞
- 花心男下跪求婚 海倫清桃驚爆求婚照流出
- 戲院免費播《大釣哥》 被要求下架原因曝光！
- 李凈瑜盼美方將李明哲列人權關注名單
- 補教師帶少女開房間 花錢解決獲緩刑
- 柯爾一席話 勇士屠殺馬刺
- 救災器材操作 輕鬆掃描看影片
- 彰銀案二審 判財部應挺台新董事過半
- 蔣砲未竟「美」夢…有舞台薪水高 大王旅日比較好
- 自由廣場》盼司改建置AI法律審判系統
- 謝金燕為何神隱靈堂 豬家友人揭內幕
- 豬哥亮延宕病情仙逝 好友石英感嘆這樣說...
- 小型懸臂式候車亭 年底再增60座
- NBA》綠衫軍獲狀元籤 皮爾斯：該拿去跟別隊交易
- 避免淪為鬼城 美麗小鎮付6萬元鼓勵入住
- 執政將邁進第2年 蔡：讓政策開花結果
- 不只扛厝躲大水 也會改運「轉方位」
- 拳擊摘金 謝梅娟AR繪本也奪冠
- 上半年(Android機王)大戰 全員到齊 Sony XZ Premium台灣全球首發 明午預購 開價2.49萬元
- 女控強吻「華麗的誘騙」 柳林瑋怒提告
- 後龍好望角 爭列縣級風景特定區
- 崔愛蓮氣喘離世 楊耀東花3年才走出傷痛
- 久石讓攜手麥斯基 台灣獨家演出
- 陳奕迅2曲唱反調 暌違3年推國語新歌
- 小S公開爆家庭私密 汪小菲上節目變臉
- 小英民調低迷 資政相挺
- 涉改標賣過期正露丸 黑心貿易商250萬交保
- 重聽翁看電視睡著 鄰嫌吵縱火
- 曾沛慈「婚前最後一唱」催票 最想收到孫燕姿鼓勵
- 川普演說勉勵畢業生 「沒有政治人物比我更慘」
- 駭客組織影子掮客 揚言販售所竊機密
- 假濟公騙吸乳灌氣 性侵女信徒產子
- 蘇迪曼盃》國手球衣到手 今赴澳有3幫手
- 自由廣場》一例一休重創社福機構
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tsai and DPP lead their rivals in poll
- 竹東垃圾堆如山 恐污染水源
- 艷紅色金針花 花壇舊營區待客來
- 週刊爆黑道幫喬豬賭債
- 金山、雙溪高中免試入學 放榜
- 共和黨大老痛批 川普醜聞多如水門案
- 洩密案關7年 美變性大兵出獄
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：悶熱天氣持續至下週三 吳德榮：西半部高溫達33度
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分