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悶熱天氣持續至下週三 吳德榮：西半部高溫達33度

前氣象局預報中心主任吳德榮指出，明天起至下週三天氣都是悶熱的，西半部最高溫可達32、33度以上。（圖截自氣象局）

2017-05-18  09:10

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（18日）東半部地區有局部短暫陣雨，西半部地區則是多雲到晴的天氣。前氣象局預報中心主任吳德榮今早在網路撰文指出，明天（19日）東半部及午後山區有局部短暫陣雨，南部也有降雨機率，但整體來說，明天起至下週三（24日）天氣都是悶熱的，西半部最高溫可達32、33度以上。

吳德榮今早在「洩天機教室」專欄貼文寫道，明天起至下週三天氣都是悶熱的，西半部最高溫常可達32、33度以上。明天東半部及午後山區有局部短暫陣雨，南部離鋒面較近也有降雨機率，週六（20日）有一波很微弱的鋒面快速掠過，東半部及午後山區仍有局部陣雨，其他地區雲量略增，有一些零星短暫降雨的機率。

貼文還寫到，週日至下週一 （21至22日）西半部天氣穩定，東半部及午後山區有局部短暫陣雨，下週二（23日）午後雷陣雨較活躍，將擴展至部分平地。下一波結構較完整的鋒面約下週三接近，大氣趨不穩定，午後有雷陣雨，下週四、五（25、26日）鋒面通過，各地有陣雨、雷雨，氣溫下降。

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  • 吳德榮還說，下一波結構較完整的鋒面約下週三接近，大氣趨不穩定，午後有雷陣雨。（資料照）

    吳德榮還說，下一波結構較完整的鋒面約下週三接近，大氣趨不穩定，午後有雷陣雨。（資料照）

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