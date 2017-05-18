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推廣米食好味道！台東地區農會研發養生粽

2017-05-18  08:53

［記者張存薇／台東報導］想吃媽媽包的粽子好滋味嗎？台東地區農會委由家政班媽媽及米食中心合作，研發加入在地黑米的養生粽，也有少油少鹽卻很入味的肉粽、素粽，東區農理事長楊招信表示，台東是全國重要的良質米產區，而粽子以傳統方式製作、不加防腐劑，歡迎大家多吃米！

端午節要到了，各式各樣粽子也上市，東區農今年推出3種口味，總幹事李建通表示，為了推廣米食，東區農米食中心已有30多年歷史，當年全國各縣市農會至少有上百處米食中心，目前只剩東區農還在營運，就是希望持續推廣米食好味道。

他說，現代人生活忙碌，可能沒有空親手包粽，去年銷售量高達3萬顆，東區農由家政班婆婆媽媽協助研發，養生素粽加入在地黑米，還有蓮子、紅豆、燕麥等共11種料，肉粽也加入花生米、滷肉、油蔥酥等9種好料，另有素粽以豆皮、花生、香菇為主。

今（18日）、明2天下午3至6時在東區農超市中正店提供試吃，東區農歡迎民眾前往試吃。

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  • 東區農理事長楊招信（左）、總幹事李建通聯合行銷粽子好滋味。（記者張存薇攝）

    東區農理事長楊招信（左）、總幹事李建通聯合行銷粽子好滋味。（記者張存薇攝）

  • 養生粽料多味美。（記者張存薇攝）

    養生粽料多味美。（記者張存薇攝）

  • 東區農推出三款粽子，各有特色。（記者張存薇攝）

    東區農推出三款粽子，各有特色。（記者張存薇攝）

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