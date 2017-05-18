全台15縣市紫外線過量 外出注意防曬

今全台15縣市紫外線恐過量。（擷取自環保署空氣品質監測網紫外線預報）

2017-05-18 08:29

〔記者楊綿傑／台北報導〕天氣轉趨穩定，今天陽光露臉，不過紫外線也很強！今天全台有15縣市紫外線指數將達到過量級的指數8，其餘地區也都有高量級指數7，民眾外出須留意穿戴防曬裝備，尤其中午前後。

根據環保署空氣品質監測網紫外線預測資訊，今天紫外線指數達到過量級的地區包括新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣等，其餘地區都是高量級。

環保署提醒，在紫外線過量級地區，20分鐘內即有可能曬傷，民眾可準備帽子、陽傘、防曬液、太陽眼鏡等裝備，或者盡量著長袖衣物、待在陰涼處，避免於上午10時至下午2時在戶外長時間曝曬。