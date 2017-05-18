| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 中市補助汰換二行程機車全國第一
 首頁 > 生活

全台15縣市紫外線過量 外出注意防曬

今全台15縣市紫外線恐過量。（擷取自環保署空氣品質監測網紫外線預報）

2017-05-18  08:29

〔記者楊綿傑／台北報導〕天氣轉趨穩定，今天陽光露臉，不過紫外線也很強！今天全台有15縣市紫外線指數將達到過量級的指數8，其餘地區也都有高量級指數7，民眾外出須留意穿戴防曬裝備，尤其中午前後。

根據環保署空氣品質監測網紫外線預測資訊，今天紫外線指數達到過量級的地區包括新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣等，其餘地區都是高量級。

環保署提醒，在紫外線過量級地區，20分鐘內即有可能曬傷，民眾可準備帽子、陽傘、防曬液、太陽眼鏡等裝備，或者盡量著長袖衣物、待在陰涼處，避免於上午10時至下午2時在戶外長時間曝曬。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 天氣 紫外線 防曬
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蒜香旗魚
泰式✧蝦仁涼粉
南洋甜點✧娘惹糕
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：全台15縣市紫外線過量 外出注意防曬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月18日‧星期四‧丁酉年四月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.