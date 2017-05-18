第一名不是帥、有錢 女生心中理想男性大公開

日媒對20歲到69歲女性進行理想男性特質調查，結果溫柔拔得頭籌。（情境照）

2017-05-18 08:55

〔即時新聞／綜合報導〕理想男性、女性特質相關話題受到年輕男女歡迎，日媒對20歲到69歲女性進行理想男性特質調查，結果「溫柔」拔得頭籌。

《sirabee》對20歲到69歲共670名女性進行理想男性特質調查，結果第一名到第五名依序為溫柔、幽默風趣、收入高、腦袋聰明反應快、帥。其中帥在20到39歲區間取得4成高支持度，聰明則是在50到69歲區間較受青睞，高收入在所有年齡層都獲得普遍支持。

《日本集合》曾報導，日本女大生舉辦「理想男子的座談會」，結果歸納出女大生心目中的理想男子特質為整潔的外在、溫柔的內在。