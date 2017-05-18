中客不來害夜市一直倒？網友點出關鍵原因...

新北板橋文創觀光夜市開幕時相當熱鬧，才半年就熄燈。（資料照，記者賴筱桐攝）

2017-05-18 08:51

〔即時新聞／綜合報導〕台灣各地的夜市各有特色，近年來也有不少新夜市開張，不過包括新北版喬文創觀光夜市、三重的第一代星光夜市，都開幕不久就熄燈，撐不下去。有網友發問，台灣的夜市哪裡開哪裡倒，難道是中客不來害的？對此許多網友回應，點出不想去的原因。

有網友在PTT發文說，「新北文創觀光夜市、星光夜市、台中文創夜市、妖怪夜市、高雄金鑽、大里國際夜市、建工夜市...連樂華夜市都收的二二六六了...不要酸政客啦，藍綠都有，這是全國現象」，問道這是不是中客不來害的？

PO文吸引許多網友討論，許多網友都認為，關鍵在於這些新夜市飽和、沒特色，紛紛留言說「沒特色、從北到南都一個樣」，「一堆骰子牛 有什麼好逛的」，「就一堆賣手機殼的店呀」，「每個都賣一樣的，實在沒啥特別的」。也有很多網友認為現在夜市賣的東西貴，稱「沒特色，又越來越貴，肥宅快粗不起」，「貴又難吃 當我盤子」？