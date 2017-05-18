快訊PR 中市補助汰換二行程機車全國第一
曾上過CNN 紅遍全台彩繪村退燒
2017-05-18 08:08
彩繪村曾吸引眾多遊客，圖為新港鄉南崙、北崙村。（資料照，記者林宜樟攝）
〔即時新聞／綜合報導〕彩繪村曾是情侶、家庭旅遊重要景點，大人小孩在美麗彩繪前拍照饒富興味，然而彩繪村熱潮近年已退燒，像是火紅一時的布袋鎮好美里彩繪村，遊客從去年27萬人，跌至今年同月僅11萬人。
《聯合報》報導，布袋好美里3D壁畫曾吸引大批遊客造訪，甚至要車輛管制，但今年2月造訪人數11萬多人，比起去年同期27萬人落差不小。至於繪製卡通人物、曾上過CNN Travel的台南善化胡家社區彩繪村也難逃沒落命運，連攤販都收攤。
報導指出，其他如嘉市番社里也不再人聲鼎沸，左營自助新村則已拆除，台中市彩虹眷村則仍屹立不搖。報導表示，已有彩繪村想辦法轉型留住遊客，像是好美里舉辦漁村體驗，嘉義民雄菁埔村則投入於環保教育。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 彩繪村
生活‧本日最多瀏覽
- 爆紅的「台式抹茶」 原來是他們做的...
- 北部萬安演習今13:30舉行 違反人車管制會被罰
- 挺臉部平權 顏損傷友「完美」出書
- 「左心耳封堵術」 可防心房顫動腦中風
- 健保給付「C肝新藥」 9成患者治療效果好
網友回應
熱門新聞
- 花心男下跪求婚 海倫清桃驚爆求婚照流出
- 戲院免費播《大釣哥》 被要求下架原因曝光！
- 大福彩 頭獎連72摃
- 補教師上吊 錄影給前妻：對不起…
- 洩密案關7年 美變性大兵出獄
- 佼佼聽到嗎 情敵張捷這樣對孟耿如太暖心
- 小檔案》我與斐濟關係良好 代表處可使用國號
- 父拒買新車 休學男燒8萬把妹神車
- 柯爾一席話 勇士屠殺馬刺
- 川普陷政治風暴重創美股 道瓊狂跌 372.82 點
- 媒體民調：英全不滿意度破5成 這項表現最讓人不滿
- 綠衫軍摘狀元籤 籃網前朝送的禮
- 孟佳笑納偶像加持 挑男友首重「會炒飯」
- 節目橋段恐怖巧合！豬哥亮斷言自己活到70歲
- 張冠淼隨手種 南迴咖啡44載成林
- 老建築花磚 設計師記錄回憶
- 藍擋前瞻又要前瞻 綠諷秀下限
- 強尼戴普再扮 海盜 搭檔虧像猴
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tsai and DPP lead their rivals in poll
- 自由廣場》三級機關首長政治任命 弊大於利
- 雲縣府提底渣去化自治條例草案 議員批草率
- 川普演說勉勵畢業生 「沒有政治人物比我更慘」
- 林奕含事件 除了實名制 議員促制定自治條例
- 兩指拿筆作畫 蔡火明彩繪廟宇逾40年
- 平埔族正名 賴清德促立院優先審議
- 左中右聯合執政 法內閣男女各半
- 范冰冰坎城評審初體驗 大會烏龍當韓星
- 謝金燕免驚爸賭債？律師提醒她必做這件事
- 三重警匪追逐 無辜騎士遭撞
- 高雄旅展明登場 日本遊超殺優惠
- 蘇迪曼盃》國手球衣到手 今赴澳有3幫手
- 花蓮玉里高中完全免試入學 餐飲科爆滿
- 台新金認大勝 籲林揆別上訴
- 竹東垃圾堆如山 恐污染水源
- 救災器材操作 輕鬆掃描看影片
- 拳擊摘金 謝梅娟AR繪本也奪冠
- 天外天劇場 議員︰拆除恐進入倒數
- 生醫園區廠商搶進 第二棟大樓2年後完工
- 新北輔具申購 核定當天可買
- 王維中「勝投勝打」一次滿足
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：曾上過CNN 紅遍全台彩繪村退燒
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分