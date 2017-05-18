曾上過CNN 紅遍全台彩繪村退燒

彩繪村曾吸引眾多遊客，圖為新港鄉南崙、北崙村。（資料照，記者林宜樟攝）

2017-05-18 08:08

〔即時新聞／綜合報導〕彩繪村曾是情侶、家庭旅遊重要景點，大人小孩在美麗彩繪前拍照饒富興味，然而彩繪村熱潮近年已退燒，像是火紅一時的布袋鎮好美里彩繪村，遊客從去年27萬人，跌至今年同月僅11萬人。

《聯合報》報導，布袋好美里3D壁畫曾吸引大批遊客造訪，甚至要車輛管制，但今年2月造訪人數11萬多人，比起去年同期27萬人落差不小。至於繪製卡通人物、曾上過CNN Travel的台南善化胡家社區彩繪村也難逃沒落命運，連攤販都收攤。

報導指出，其他如嘉市番社里也不再人聲鼎沸，左營自助新村則已拆除，台中市彩虹眷村則仍屹立不搖。報導表示，已有彩繪村想辦法轉型留住遊客，像是好美里舉辦漁村體驗，嘉義民雄菁埔村則投入於環保教育。