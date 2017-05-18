走過阿帕契風波 勞乃成現在擔任...

勞乃成因阿帕契事件，遭公懲會決議休職2年。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-05-18 07:46

〔即時新聞／綜合報導〕2015年一起阿帕契直升機打卡事件，時任陸軍航空特戰指揮部601旅中校副隊長的勞乃成，因擅自帶親友進入營區參觀，遭公懲會決議休職2年，且和妻子離婚，據媒體報導，勞乃成外語能力佳，目前擔任東南亞團的導遊工作。

據《聯合報》報導，勞乃成在休職期間，不具有軍人身分，不能支領薪俸、不得在其他機關任職、不得享公務員相關權益。據了解，目前勞乃成擔任導遊工作，專門負責帶東南亞團。

曾給勞乃成帶團的民眾透露，勞乃成帶團幹練親切，在團員們中的評價頗高，但不主動提起軍中事務，似乎無意重回軍旅生活。

陸軍司令部指出，勞乃成休職期限至今年9月中旬，但迄今仍未獲他復職申請。若復職成功，恐因阿帕契案行政處分累計，面臨復職即退伍的處境，但他服役滿20年，依法可享相關退休待遇。