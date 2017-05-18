讓中國學生崩潰的台灣特色 這3件事不能接受...

女學生說，在中國都普遍使用支付寶付款，不管是買東西、繳費、搭車等都可以用支付寶。（圖取自YouTube）

2017-05-18 07:28

〔即時新聞／綜合報導〕現在有很多學校開放中國學生來台交流，兩國的生活習慣有所不同，究竟中生在台生活有什麼是不能接受的呢？「不要鬧工作室」找來2名中國學生討論在台生活，原來她們認為台灣人在吃小火鍋時喝湯、配飯，讓他們覺得很訝異。

中國女學生直呼：「他們竟然在吃小火鍋的時候喝湯、配飯！」女學生指出，在中國他們都不會喝火鍋湯，並反問：「那個湯涮過很多肉，再喝不會覺得怪嗎？」她也說，他們吃火鍋都是配麵，把麵條當主食，因為飯很便宜，又容易飽，這樣就沒辦法吃肉了。

中國女學生還說，在台灣等紅綠燈時間很久，手機滑很久都還不能走，很不適應；另外台灣人都用現金支付，但在中國都普遍使用支付寶付款，不管是買東西、繳費、搭車等都可以用支付寶。

中國女學生透露，她們最愛的就是台灣的超商，因為商品很多又常常會有新的商品，還有很多服務，讓她們忍不住直呼：「你知道台灣的超商有多狂嗎？」、「我真的超愛台灣的超商」。

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