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東半部、恆春半島有雨 西半部好天氣！

中央氣象局指出，今天（18日）東半部地區有局部短暫陣雨，西半部地區則是以多雲到晴的天氣為主。（資料照，記者佟振國攝）

2017-05-18  06:29

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（18日）東半部地區有局部短暫陣雨，西半部地區則是以多雲到晴的天氣為主。溫度方面，北部、東半部約29到31度，中南部約32度。

氣象局表示，由於今天環境風場轉為偏東風，迎風面的東半部地區有局部短暫陣雨，恆春半島由於距離鋒面較近，偶而也會有短暫陣雨，西半部地區則是以多雲到晴的天氣為主，山區可能有午後雷陣雨。

溫度方面，今天高溫比昨天上升一些，北部、東半部約29到31度，中南部地區約32度上下，較昨天悶熱，氣象局提醒民眾注意防曬，多補充水分以防中暑。

氣象局預估，週五（19日）東半部地區仍有局部短暫陣雨，西半部地區則是以多雲到晴的天氣為主。週六（20日）水氣稍增多，各地降雨機率有增加趨勢，可能有局部性的短暫陣雨。溫度方面，隨著降雨機率增加，各地高溫會略降一些。

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空氣品質方面，今天金門及中南部地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區及馬祖、澎湖為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
24 ~ 32 26 ~ 36 31 ~ 35 25 ~ 31

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今天各地紫外線為高量至過量級。（取自氣象局網站）

今天金門及中南部地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區及馬祖、澎湖為良好至普通等級。（圖片取自環保署空氣品質監測網）

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