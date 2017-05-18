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東半部、恆春半島有雨 西半部好天氣！
2017-05-18 06:29
中央氣象局指出，今天（18日）東半部地區有局部短暫陣雨，西半部地區則是以多雲到晴的天氣為主。（資料照，記者佟振國攝）
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（18日）東半部地區有局部短暫陣雨，西半部地區則是以多雲到晴的天氣為主。溫度方面，北部、東半部約29到31度，中南部約32度。
氣象局表示，由於今天環境風場轉為偏東風，迎風面的東半部地區有局部短暫陣雨，恆春半島由於距離鋒面較近，偶而也會有短暫陣雨，西半部地區則是以多雲到晴的天氣為主，山區可能有午後雷陣雨。
溫度方面，今天高溫比昨天上升一些，北部、東半部約29到31度，中南部地區約32度上下，較昨天悶熱，氣象局提醒民眾注意防曬，多補充水分以防中暑。
氣象局預估，週五（19日）東半部地區仍有局部短暫陣雨，西半部地區則是以多雲到晴的天氣為主。週六（20日）水氣稍增多，各地降雨機率有增加趨勢，可能有局部性的短暫陣雨。溫度方面，隨著降雨機率增加，各地高溫會略降一些。
國際都市氣象：
空氣品質方面，今天金門及中南部地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區及馬祖、澎湖為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。
|各地體感溫度預報 （°C）
|北部
|中部
|南部
|東部
|24 ~ 32
|26 ~ 36
|31 ~ 35
|25 ~ 31
今日天氣預報。（取自氣象局網站）
今天各地紫外線為高量至過量級。（取自氣象局網站）
今天金門及中南部地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區及馬祖、澎湖為良好至普通等級。（圖片取自環保署空氣品質監測網）
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