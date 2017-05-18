05/18 各報重點新聞一覽

2017-05-18 06:21

自由時報

網爆性侵女學生 補教師自縊

許姓補習班男老師猥褻十四歲女學生而挨告，因和解去年獲判緩刑；不料本月六日他又遭另一女學生委託朋友代為上網貼文，指名道姓指控男師獲緩刑後兩個月又對她性侵，「遭騷擾或侵害者至少六人」，引發網友熱議。

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彰銀案二審 判財部應挺台新董事過半

財政部和台新金控爭奪彰化銀行經營權案，一審判決認為台新金是彰銀最大股東，財政部「不得妨礙」台新金取得過半席次；高等法院昨進一步判決，財政部「應該支持」台新金取得經營權。還可上訴。

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極品極東正露丸過期兩年 黑心商改標繼續賣

夭壽！家中常見的腸胃用藥正露丸，竟有業者疑似竄改標籤，藥品過期之後還繼續販賣，最久甚至過期兩年。衛福部食藥署組長李明鑫呼籲民眾，若家中有「極品正露丸」及「極東正露丸」產品，應立即停止使用，若服用後出現身體不適情形，請盡速找專科醫師診治。

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蘋果日報

高三女控猥褻 名師上吊亡

新北市理化補教名師許力中（許杰森），去年因猥褻國二女學生遭判刑，本月6日又遭一名高三女學生在網路上爆料，指稱受才女作家林奕含事件影響，不願再有他人受狼師侵害，點名許被判刑後1個月，竟還對她性侵。怎料po文2天後，許就被發現在北市河濱公園上吊身亡，警方並證實許臨死前曾自拍短片傳給父母及前妻：「以前做很多讓你們傷腦筋的事。」但未說明尋短原因，也未留下遺書。

爭彰銀 台新金逆轉勝財部

台新金控2005年依財政部政策，砸365億餘元標下彰銀特別股、成最大股東，財政部依約助台新金取得經營權，不料9年後財部奪走經營權。台新金打官司要求財政部履約並移轉經營權。高院昨認為，財政部竟辯稱彼此無契約「違反誠信」、「造成政府失信於民惡例」，昨逆轉判決只要台新金是彰銀最大股東，財政部應依約繼續「支持」台新金取得彰銀過半董事席次。

聯合報

國民黨主席選舉決戰520 選情緊繃

國民黨主席選舉後天將投票，由於選情緊繃，加上新進黨員爆量，黨中央祭出多種防弊措施外，領先的黨主席候選人陣營紛紛派出千人監票大軍，希望確保最後戰果。

李應元：環評初審 限1年完成

現行環評制度被批曠日廢時、不確定性高，環保署長李應元昨天宣示檢討修正環評制度，未來環評初審以不超過一年為目標，就如行政院長林全所說的「行就行、不行就不行」，企業跟環評不再彼此浪費過多時間「勾勾纏」。

中國時報

被害女學生網路控誘姦 不堪網軍起底 狼師上吊身亡

林奕含事件發生後，社會輿情追打各個狼師。曾任某國中代課老師的許力中，因猥褻女學生去年6月遭判刑4月，緩刑2年。未料，6日有另名自稱被害女學生在網路貼文指許事件後轉任補習班又施以狼爪，許疑不堪壓力，8日清晨在景美溪河濱公園上吊自殺，生前錄製一段影音給父母和前妻，要他們好好照顧小孩，注意小孩教育。

彰銀經營權訴訟戰 台新金逆轉勝 財部違反誠信

彰化銀行經營權爭奪訴訟戰出現逆轉，台新金指控財政部違約致喪失彰銀經營權，訴請法院確認契約關係，高等法院昨判決「財政部持有彰銀的股份未出售前，且台新金控仍為彰銀最大股東者，財政部應支持台新代表人當選彰銀過半的普通董事席次」，全案可上訴。