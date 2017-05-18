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用100種台灣污水做成的冰棒 告訴你水污染有多嚴重

2017-05-18  00:46

〔即時新聞／綜合報導〕台灣的水污染有多嚴重？有台藝大學生走遍全台100個污染水源地，並逐一取水做成「冰棒」，製成模型展示，雖然有其他同學看了覺得好像很好吃，但細看才發現這冰棒是用污水製成，且裡面還包著菸蒂、廢魚網等各種不同的「內餡」，一點也不可口。

臉書「100%純汙水製冰所」的一段短片近日在網路瘋傳，影片中展示了許多用各地台灣污水所製成的冰棒，外頭還用上美麗的包裝，但打開細看就能發現，不同顏色的冰棒反映的正是水源地的水質已遭受不同污染物「染色」，冰棒中夾雜的紙漿、廢木材、菸蒂等不同廢棄物也都是當地存在的污染物。

《聯合報》報導，據製作冰棒的台藝大設計團隊指出，最一開始是先做出冰棒，再依等比例用樹酯做出冰棒模型，並依靠調色來仿造各地污水的顏色，以及將水中的雜質溶入模型。製作團隊也提到，在全台各地取水時，水的顏色都不盡相同，就連晴天及雨天也有差別；而據團隊成員觀察，水污染相對嚴重的是北部，其次為中南部，東部的水源則相對較為乾淨。

團隊也指出，本次的實驗性的創作中，約9成的垃圾是塑膠類製品，包含各種竹筷的外包裝膜、瓶蓋、塑膠袋以及保特瓶罐等。他們也將污水冰棒做成圖鑑當成研究參考，由於冰棒的外型設計能吸引人去親近直視，但細看就會發現裡面竟充滿了髒污、噁心的東西，希望透過這樣的反差感讓觀賞者多留意周遭的生活環境。

相關影片請見：

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  • 台灣的水污染有多嚴重？有台藝大學生走遍全台100個污染水源地，並逐一取水做成「冰棒」，製成模型展示，希望提醒大家留意周遭環境。（圖擷自100%純污水製冰所臉書）

    台灣的水污染有多嚴重？有台藝大學生走遍全台100個污染水源地，並逐一取水做成「冰棒」，製成模型展示，希望提醒大家留意周遭環境。（圖擷自100%純污水製冰所臉書）

  • 用各種台灣污水製成的冰棒，裡面包著菸蒂、廢魚網等各種不同的「內餡」，一點也不可口。（圖擷自100%純污水製冰所臉書）

    用各種台灣污水製成的冰棒，裡面包著菸蒂、廢魚網等各種不同的「內餡」，一點也不可口。（圖擷自100%純污水製冰所臉書）

  • 「100%純汙水製冰所」的一段短片展示了許多用各地台灣污水所製成的冰棒，細看就能發現，不同顏色的冰棒反映的正是水源地的水質已遭受不同污染物「染色」。（圖擷自100%純污水製冰所臉書）

    「100%純汙水製冰所」的一段短片展示了許多用各地台灣污水所製成的冰棒，細看就能發現，不同顏色的冰棒反映的正是水源地的水質已遭受不同污染物「染色」。（圖擷自100%純污水製冰所臉書）

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相關關鍵字： 垃圾 廢水 廢水污染 排廢水 水汙染 水污染 污水 環境
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