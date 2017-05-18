進擊的「薩克斯風」 大師齊聚台南管樂季
2017-05-18 00:48
〔記者黃文瑜／台南報導〕6位國際知名薩克斯風大師，平日「王不見王」，8月竟要在台南新化演藝廳同台演出！台南管樂藝術季6月即將在一連3個月邀請30場節目輪番上演，其中25場全部免費。
文化局副局周雅菁表示，台南管樂藝術季已經連續舉辦三年，將在5月27日舉辦大型踩街，是爭取2020年亞太管樂節暖身，這次活動大部分表演都是免費，並非認同「藝術」是免費，而是希望透過推廣，讓民眾愛上管樂。
這次管樂節還特別邀請阿道夫國際薩克斯風大賽歷屆冠軍演出，台南市管樂團王秀田執行長指出，冠軍通常「王不見王」，大多獨奏表演，今年來台灣6位冠軍竟要同台演出5場，若是邀請6人來台，一次費用要價300多萬，這次為「志工」性質居多，希望民眾不要錯過大師級的演出。
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