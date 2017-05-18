爆紅的「台式抹茶」 原來是他們做的...
2017-05-18 00:01
彰化北斗顏姓青農，利用香菜溫和、適合調味的特性研發出香菜粉。（記者陳冠備攝）
〔記者陳冠備／彰化報導〕你能想像平時吃肉圓、排骨酥湯等小吃上面那搓綠綠的菜，竟然可以變成抹茶蛋糕嘛？顏名源、顏佑任兄弟在彰化北斗種植芫荽（香菜）多年，他們利用香菜溫和、適合調味的特性開發出「香菜粉」，但是乏人問津，直到哥哥顏名源把香菜粉融入糕點製作成獨一無二的「台式抹茶蛋糕」，結果引發網友熱烈討論，香菜粉訂單暴增百倍。
彰化北斗是國內最大的香菜產區，約佔全國8成以上產量，香菜價格隨著季節調漲，夏季炎熱時每公斤百元以上，入冬時就急降到每公斤10元左右，造成菜賤傷農情況不斷發生，有鑑於此，顏佑任兄弟苦思香菜的保存性，經過1年研究，開發出可隨灑隨用的「台式抹茶香菜粉」罐。
弟弟顏佑任表示，香菜粉推出後根本乏人問津，每天訂單都是個位數，直到他們把香菜粉融入各種料理，雞排、鹽酥雞，甚至把花生麻糬灑上一層香菜粉，帶來味蕾新感覺，近日又把香菜粉灑在千層蛋糕上，因外觀猶如抹茶蛋糕，令人食指大動，結果瞬間在網路瘋傳，近日詢問度大增，接電話接到手軟。
不少網友在臉書「北斗香菜生產合作社」留言表示，「看起來就很療癒」、「好想吃」、「香菜解金屬毒素」等，也有不敢吃香菜的人表示「噁心」、「下此要來玩大冒險」等語，顏佑任說，感謝保存農產品的價值性獲得肯定，也希望能幫助到農民。
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