玩「抬人遊戲」儀式失控 國中生險成通靈少年
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕「通靈少女」正夯，屏東一所國中上週發生一起「詭異」事件，5名男學生在校內玩網路流行的「手指抬人遊戲（FINGER LIFT CHALLENGE）」儀式，不料事後遭抬男學生事後出現無端抽搐囈語現象，前座女同學及一名隔壁班同學也出現同樣狀況，疑似「通靈」事件引起全校學生不安，校方緊急讓學生請假多日休息，並為兩個班級進行輔導，這禮拜學生已大致恢復正常。
資深法師江銘雄指出，這段期間靈性磁場強，加上學生特殊體質所致，這種現象不算「卡到陰」或「通靈」，休息或至大廟拜拜即可，與遊戲儀式沒有直接相關。
「手指抬人遊戲（FINGER LIFT CHALLENGE）」流行多年，國內外有不少流行團體拍攝影片，主要是5個人一組，4個人以雙手合指嘗試抬起一個坐著的，在無法成功狀況下，4人在被抬者頭頂進行手掌交疊儀式，然後就能輕鬆以手指抬起一人，吸引不少國高中生在校內模仿遊玩。
這起「詭異」事件發生在本月8日，國二的小武（化名）與4名同學在教室內玩「手指抬人遊戲」，成功實驗後，隔天小武突然在課堂上無端抽搐囈語（類似起乩），說著要去學校體育館器材室，前方的同學小珊（化名）也跟著無端抽搐，最離奇的是，隔壁班的小田（化名）竟也出現類似現象。
不正常現象引起兩個班級同學心情浮動，直呼不敢近教室上課，經校方初步了解，發現小武家中家中開設神壇，小田則自小就會與過世的爺爺說話，家長自知孩子體質特殊，立刻決定讓3名學生暫時請假回家休息，並到醫院檢查，兩個班級其他學生進行心理輔導，3名學生本週陸續返校上課，暫時沒有狀況。
校方表示，「手指抬人遊戲」其實是一種魔術催眠及力學原理，完全無關靈異，但為了安撫家長其其他學生的心理，如果學生持續有抽搐囈語情況，不排除找轄區大廟或法師協助灑淨，也要求學生暫時不要在玩類似遊戲，尊重各種大自然現象，不要輕浮以對。
「真的擔心可以用鹽米水灑淨即可。」靈山聖道院住持法師江銘雄指出，清明至端午間的靈性磁場較強，加上孩子們有靈性又天真「童言無忌」，進行遊戲儀式過程，因為意志上相信是這些靈體相助，無意間引入周邊的靈體進入，早年的「碟仙」遊戲也是同樣狀況，3名孩子可能靈性體質高造成類似起乩現象，這種靈體基本上不會加害孩子也無所求，通常休息幾天就會恢復正常，真的擔心，可以到大廟宇拜拜或以鹽米水灑淨。
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標題：玩「抬人遊戲」儀式失控 國中生險成通靈少年
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