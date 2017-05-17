竹北、新豐掩埋場欲活化 地方要求清走垃圾山再談
〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣政府爭取在7月，執行1億2000萬元的竹北、新豐區域垃圾掩埋場活化再利用工程，引發地方強烈反彈，兩地多名議員和竹北市長何淦銘，今天在縣府環保局的說明會上，一致砲轟環局未先與地方協調，就想蠻幹，要求先儘快載走露天新堆置的6000公噸垃圾再說。
環保局長黃士漢結論，掩埋場活化之後，中央要求4成空間供其調度，是為了避免補助地方卻未落實區域互助使用，但主要還是由新竹縣掌控；由於計畫爭取不易，他承諾將儘量請中央保留補助，在垃圾尚未清除之前暫緩執行活化工程。
這場說明會今天下午在尚義里活動中心舉辦，近百人出席，會後並現勘掩埋場。一般廢棄物防治科長林素檉簡報，掩埋場地屬軍方管制區，無法建築作其他利用，因此活化後，還是供不可燃廢棄物掩埋，以及緊急或臨時堆置使用。
縣議員吳傳地表示，場區現應復育綠美化，而非活化，他質疑開挖會不會造成二次污染？有無堆置爐渣？他批評環保局不尊重兩地公所，此案議會也不會點頭。
羅春蘭說，掩埋場活化後，兩地公所將失去管理權，但環保局提供議會資料，竟稱已取得兩地所、會同意？她要求環局務必溝通，取得兩地鄉親認同。
何淦銘表示，場區有2公頃是市公所購得，操作費及回饋金都由公所編列出錢，垃圾車也自竹北進出；他要求，先把露天堆置的垃圾載走，再談後續計畫。
鄭美琴也說，掩埋場臭味，周邊竹北住戶首當其衝，要求環局承諾不得進外縣市垃圾。邱靖雅說，剛詢問何時清走6000公噸垃圾，環保局竟稱要到年底？她要求訂出垃圾清運時程。高偉凱則要求先關心當地住戶的困擾及需求。代表葉芬英出席的張木海說，不趕快清走垃圾，準備將垃圾倒到縣政府。
竹北市尚義里長曾福抱怨，掩埋場一消毒，蚊蟲就飛到附近住家，居民深受其擾，他要求應為居民做健康檢查、裝紗窗，垃圾車行經住家前應減速，垃圾快載走；環保局再不儘快改善，恐迫使大家走向抗爭。
議長張鎮榮、立委邱泰源及行政院發言人徐國勇辦公室也派助理，與會關切掩埋場回運底渣等問題。何淦銘則請徐國勇助理轉達，盼由中央協調支援。
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新竹縣政府爭取執行1億2000萬元的竹北、新豐區域垃圾掩埋場活化再利用工程，但現場新堆置6000公噸垃圾尚未清除，引發地方強烈反彈，並要求復育不希望活化。（記者廖雪茹攝）
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新竹縣政府爭取在7月，執行1億2000萬元的竹北、新豐區域垃圾掩埋場活化再利用工程，但今天在說明會上，地方強烈反彈。（記者廖雪茹攝）
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新竹縣環保局今天召開竹北新豐區域垃圾掩埋場活化再利用工程說明會後，一行人現勘場區，要求儘快清走新堆置的6000公噸垃圾。（記者廖雪茹攝）
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新竹縣政府爭取執行1億2000萬元的竹北、新豐區域垃圾掩埋場活化再利用工程，但現場新堆置6000公噸垃圾尚未清除，引發地方強烈反彈，並要求復育不希望活化。（記者廖雪茹攝）
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