竹北、新豐掩埋場欲活化 地方要求清走垃圾山再談

2017-05-17 23:12

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣政府爭取在7月，執行1億2000萬元的竹北、新豐區域垃圾掩埋場活化再利用工程，引發地方強烈反彈，兩地多名議員和竹北市長何淦銘，今天在縣府環保局的說明會上，一致砲轟環局未先與地方協調，就想蠻幹，要求先儘快載走露天新堆置的6000公噸垃圾再說。

環保局長黃士漢結論，掩埋場活化之後，中央要求4成空間供其調度，是為了避免補助地方卻未落實區域互助使用，但主要還是由新竹縣掌控；由於計畫爭取不易，他承諾將儘量請中央保留補助，在垃圾尚未清除之前暫緩執行活化工程。

這場說明會今天下午在尚義里活動中心舉辦，近百人出席，會後並現勘掩埋場。一般廢棄物防治科長林素檉簡報，掩埋場地屬軍方管制區，無法建築作其他利用，因此活化後，還是供不可燃廢棄物掩埋，以及緊急或臨時堆置使用。

縣議員吳傳地表示，場區現應復育綠美化，而非活化，他質疑開挖會不會造成二次污染？有無堆置爐渣？他批評環保局不尊重兩地公所，此案議會也不會點頭。

羅春蘭說，掩埋場活化後，兩地公所將失去管理權，但環保局提供議會資料，竟稱已取得兩地所、會同意？她要求環局務必溝通，取得兩地鄉親認同。

何淦銘表示，場區有2公頃是市公所購得，操作費及回饋金都由公所編列出錢，垃圾車也自竹北進出；他要求，先把露天堆置的垃圾載走，再談後續計畫。

鄭美琴也說，掩埋場臭味，周邊竹北住戶首當其衝，要求環局承諾不得進外縣市垃圾。邱靖雅說，剛詢問何時清走6000公噸垃圾，環保局竟稱要到年底？她要求訂出垃圾清運時程。高偉凱則要求先關心當地住戶的困擾及需求。代表葉芬英出席的張木海說，不趕快清走垃圾，準備將垃圾倒到縣政府。

竹北市尚義里長曾福抱怨，掩埋場一消毒，蚊蟲就飛到附近住家，居民深受其擾，他要求應為居民做健康檢查、裝紗窗，垃圾車行經住家前應減速，垃圾快載走；環保局再不儘快改善，恐迫使大家走向抗爭。

議長張鎮榮、立委邱泰源及行政院發言人徐國勇辦公室也派助理，與會關切掩埋場回運底渣等問題。何淦銘則請徐國勇助理轉達，盼由中央協調支援。

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