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高雄型農進軍上海食品展 搶攻中國市場

2017-05-17  22:44

〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府農業局今率領高雄型農進軍上海食品展，以中國食品商檢、歐盟GLOBAL G.A.P.及穆斯林清真3認證取勝，主打香蕉水果、玉荷包酒等農產加工品，搶攻中國年輕女性的市場。

根據農委會統計，中國是台灣主要農產品輸出的第一大市場，去年出口值突破10億美元，農業局今年除了參展香蕉等新鮮水果，果乾、果醋、玉荷包酒及蜂蜜等農產加工品，還有新研發的香蕉抗性澱粉及玉荷包低鈉麵條等創新產品。

大樹型農曾湘樺以玉荷包荔枝，研發出各式農產加工品，如酒釀玉荷包香腸、玉荷包酒等，更首度在食品展發表玉荷包低鈉麵條，結合米蛋白添加玉荷包荔枝，不但減少8成鹽量，更賦予麵條清香口感。

型農郭泰呈經營的旗山果菜運銷合作社，耕耘香蕉外銷市場近50年，是台灣3大出口香蕉貿易商之1，首次參加上海春季食品展，著手研發香蕉加工品，從青香蕉提煉出抗性澱粉，加上擁有日本專利技術的益生菌，開發圓芳輕纖盈健康產品，未來將製作香蕉果乾，及抹上巧克力的香蕉餅乾等，將多元香蕉產品行銷國外。

農業局表示，這次參展產品考量中國消費、生活及飲食習慣的改變，隨著養身意識抬頭，吃不再只是要求美味，更講究吃的「溯源」、健康、安心，將高雄優質的農特產品，行銷至中國市場。

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  • 農業局率型農進軍上海食品展，搶攻中國市場。（市府農業局提供）

    農業局率型農進軍上海食品展，搶攻中國市場。（市府農業局提供）

  • 農業局率型農進軍上海食品展，搶攻中國市場。（市府農業局提供）

    農業局率型農進軍上海食品展，搶攻中國市場。（市府農業局提供）

  • 農業局率型農進軍上海食品展，搶攻中國市場。（市府農業局提供）

    農業局率型農進軍上海食品展，搶攻中國市場。（市府農業局提供）

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