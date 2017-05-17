高雄型農進軍上海食品展 搶攻中國市場
2017-05-17 22:44
〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府農業局今率領高雄型農進軍上海食品展，以中國食品商檢、歐盟GLOBAL G.A.P.及穆斯林清真3認證取勝，主打香蕉水果、玉荷包酒等農產加工品，搶攻中國年輕女性的市場。
根據農委會統計，中國是台灣主要農產品輸出的第一大市場，去年出口值突破10億美元，農業局今年除了參展香蕉等新鮮水果，果乾、果醋、玉荷包酒及蜂蜜等農產加工品，還有新研發的香蕉抗性澱粉及玉荷包低鈉麵條等創新產品。
大樹型農曾湘樺以玉荷包荔枝，研發出各式農產加工品，如酒釀玉荷包香腸、玉荷包酒等，更首度在食品展發表玉荷包低鈉麵條，結合米蛋白添加玉荷包荔枝，不但減少8成鹽量，更賦予麵條清香口感。
型農郭泰呈經營的旗山果菜運銷合作社，耕耘香蕉外銷市場近50年，是台灣3大出口香蕉貿易商之1，首次參加上海春季食品展，著手研發香蕉加工品，從青香蕉提煉出抗性澱粉，加上擁有日本專利技術的益生菌，開發圓芳輕纖盈健康產品，未來將製作香蕉果乾，及抹上巧克力的香蕉餅乾等，將多元香蕉產品行銷國外。
農業局表示，這次參展產品考量中國消費、生活及飲食習慣的改變，隨著養身意識抬頭，吃不再只是要求美味，更講究吃的「溯源」、健康、安心，將高雄優質的農特產品，行銷至中國市場。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 豬哥亮么兒露臉守靈 謝金燕低調陪爸聊天
- 無良診所共用針具 爆C肝群聚感染
- 胡智為完美後援 9球解決3打者
- 〈愛情軍師團〉5月徵文啟事
- 陳柏言／搬書記
- MSCI調降台股權重 成分股增2刪1
- 豬哥亮喜劇電影成空 長眠地為帝王穴
- 吸毒不繳罰款 查封財產
- 台中美食文化節 在地好滋味
- 怪年輕人不買股 金管會被噓爆
- 1年僅上萬使用人次 桃園運動卡擴大優惠
- 基隆信二路停車場 阻逃生障礙物將拆
- 第17屆「藝童彩繪媽咪」兒童繪畫比賽得獎作品（下）
- 池上米平損補助 最快8月實施
- 〈圖文專欄〉黛安的微醺畫語
- 必翔爆發炒股 檢調24路搜索
- 北影入圍揭曉》許瑋甯搶后拚連莊 金馬雙影后夾殺
- 豪宅以租代售「度小月」 收益率不到2%
- 執教同隊13年 洪總700勝倒數
- oBike前進宜蘭 24日起免費騎2週
- 28屆金曲獎主要獎項入圍名單
- 自由廣場》論文禁用公元 台大抱殘守缺
- IS情報 川普洩密給俄外長
- 范冰冰穿熱褲雙腿激瘦 與李晨法國甜蜜玩自拍
- 大學實習生 上班4個半月無薪水
- 通過財報不等於可「復牌」
- 鐵路高架化 美村路地下道填平 擬設分隔島惹怨
- 避免日本人反感 鴻海標東芝 夏普擬收購股權20％
- 《王后之爭》周杰倫交鋒林宥嘉 楊乃文力拚艾怡良
- 虐死女兒罪推同居人 狠母二審判更重
- 全新潮流「太空葬」！讓心愛的人成為天上流星
- 首次要看棒球賽 107歲嬤感動落淚
- 屏市站前精華區 民代促建停車場
- 正露丸遭改標販售 查獲546箱疑似過期藥品
- 談婆媳談敗家 陳奕迅妻婚變傳言一次說明
- 蔡英文執政週年總體檢》兩岸新模式 民主是底線
- 北韓飛彈超進度 文在寅六月會川普
- 日職》8局僅失1分 「巨」投菅野奪第5勝
- 蔡英文執政週年總體檢》吞忍中國打壓 外交繳白卷
- 「龍虎奇兵」滅巫 綠衫軍爭東霸天
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：高雄型農進軍上海食品展 搶攻中國市場
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分