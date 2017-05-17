北市中山橋難拼回 柯文哲：早該開死亡證明
〔記者張凱翔／台北報導〕今士林區里長座談會，明勝里長張永棟提案表示，中山橋遺跡擺爛太久，不但滋生病媒蚊且居民也沒有綠地空間可以活動，要求改善。不料市長柯文哲當場嘆息，說大家都知道中山橋要拼起來是不可能的事情，早該開「死亡證明」，如果他是「獨裁者希特勒」，早就「咚咚咚」把橋敲走，反而是「文資份子」難處理。柯強調這事情得私下講，「不如趁哪次颱風夜黑風高，用淹水還什麼理由」，把中山橋處理掉！
張永棟提案說，里內的再春游泳池拆除後變成擺中山橋的地方，十幾年下來里內不但沒有綠地可以讓民眾活動，而且環境髒亂疏於照顧，也會有病媒蚊，現在中山橋擺明拼不回去，難道還要視作文化資產？張認為，如果中山橋不是文資身分會比較好處理，否則「再放下去會變成社區毒瘤」，張當場建議柯應找結構技師鑑定橋體，如果有公安疑慮就把橋處理掉。
柯文哲聽後就直言，水泥擺五十年就會壞掉，「大家都知道（中山橋）拼不起來了」，切段成那樣又要重組就是馬英九的爛攤子，所以「坦白講大家都在擺爛」，可是要清走的話那些「文資份子」比橋還要難處理；柯說，「我要是獨裁者希特勒，我就咚咚咚把它敲走」，清一清「當做沒事處理掉」，反正大家都知道沒救、不如開個「死亡證明」，趁哪個颱風「夜黑風高」找個理由把橋弄掉。里長聽後也贊同，「應和市民講實話橋拼不回去了」，最後柯開玩笑說，他會找個方法「偷偷處理掉」。
文資學者凌宗魁表示，中山橋最大的難題就是選址重建找不到地，但是馬英九的錯誤決策現在柯文哲也應勇於承擔，否則大巨蛋為何是續建、中山橋就要被開「死亡證明」？文資團體立場就是，儘管知道很難也要阻止柯「拔管」，並且呼籲文化局公開過去的會議記錄，讓民眾了解中山橋處理的過程。北投文史工作者蕭文杰說，柯無能處理仍可以把橋留下，給下一個有能力的市長處理。
文化局副局長田瑋表示，中山橋要怎麼處理不是市長說的算，就算真的天災讓橋體損壞，也得經過文資委員會勘決議是否取消文資身分；目前作法還是先將中山橋的歷史與現況資料做整理，中間跑文資審議等流程，預計得耗時一年半，透過研究結果取得共識，才會討論具體方案。田也強調，中山橋不可能被「偷偷處理」，依新修《文資法》規定破壞歷史建物最高可處兩千萬罰鍰，且還有刑法責任；至於文資團體要求公開相關文獻，田說整理完資料之後就會照程序公布。
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標題：北市中山橋難拼回 柯文哲：早該開死亡證明
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