這張網拍照在賣什麼？ 答案讓網友驚呆了

2017-05-17 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕許多網路賣家喜歡利用照片呈現商品的模樣，然而網路近日流傳一張照片，一位女模特兒站在鏡子前穿著相當甜美，但賣的商品卻讓人遲遲猜不透。

網友在Dcard分享一張照片，一位女模特兒站在鏡子前，穿著風格相當甜美，白色荷葉邊上衣，配上藕色西裝褲，並搭配淺色高跟鞋，但上述單品皆不是賣家要拍賣的商品，PO文者最後則公布答案表示，這張照片要賣的其實是右肩上的包包，但仔細看圖包包呈現的並不明顯。

不少網友看完後則表示「你不說我還沒發現有包包」、「我還往上滑看包包在哪」、「我還以為是賣指甲油呢」、「買了賣家完全可以隨機出貨」、「一種不想給你看的感覺」。