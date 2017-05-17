有魚卵有小魚 活水湖泰國鱧之患持續封湖至21日

台東活水湖持續封湖至21日。（記者黃明堂攝）

2017-05-17 21:21

［記者黃明堂／台東報導］台東活水湖因傳出外來種魚類「泰國鱧」咬傷兩位民眾事件，縣府教育處14日起封湖抓魚，看到成群小魚，還有帶卵母魚，但4天來僅捕到7隻，因此，決定持續封湖到21日，屆時再評估。

教育處委託台東縣水中運動訓練協會捕泰國鱧，協會成員利用工作之餘，擔任志工捉魚，泰國鱧都躲在石縫中，極難捕捉。

更令人憂心的是，協會成員見到成群泰國鱧幼魚，還有帶卵母魚，顯示它們確實已在活水湖繁殖，小魚特別難抓。這也印證水試所淡水繁養殖研究中心主任楊順德所言，泰國鱧正值護幼期，才出現主動攻擊行為。

台東縣教育處原宣布即封閉活水湖至17日，但目前仍難掌握情況，所以決定再封閉。