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恆春東門城樓將復舊 環城計畫展開第一步

恆春東門城樓921損壞嚴重。圖為舊貌。（記者蔡宗憲翻攝）

2017-05-17  21:24

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春古城擁有台灣保留最完整的4城牆，毀壞多年遭拆除的東門城樓，經屏縣府文化處到當地召開說明會，決定透過「再造歷史場域計畫」復舊，並修復木棧道及部分馬道，希望把4城牆完整串連，讓到訪民眾能步行環城。

恆春南門及東門城樓都在古蹟公告之前興建，雖非清朝原貌仍屬古蹟一部分，921大地震後，東門城樓頹圮嚴重，內政部92年起投入維修，最後仍因損壞嚴重、維護不易拆除，94年底將城樓細部構造編號後拆除，保存在恆春鎮公所的倉庫中至今，古城目前僅南門有完整城樓。

屏縣府文資所主任王文章表示，預算1億4千萬元的「再造歷史場域計畫」，有關恆春古城的部份，除了東門城樓復舊，將修復西門及北門間的毀損木棧道，並為無法步行上下的北門至東門段城牆恢復馬道，並增設牡丹社事件車城登陸與出火二處展示館等，送文化部審核後，希望明年暑假前完成東門城樓外的初步環城計畫。

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  • 恆春東門城樓將復舊。圖為舊貌。（記者蔡宗憲翻攝）

    恆春東門城樓將復舊。圖為舊貌。（記者蔡宗憲翻攝）

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