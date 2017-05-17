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宣導夏天戲水安全 賴清德：提醒溺亡數字事實

2017-05-17  21:33

〔記者洪瑞琴／台南報導〕炎熱夏天戲水，正是溺水事件高峰期，市長賴清德今天主持市政會議，建議各局處宣導警告標示不要用「八股文字」，除了警告之外，也可加進近年溺亡數字，讓民眾看了才會「緊張」有感，提高警覺，產生宣導效果。

消防局長李明峯提出過去4年南市溺水事件及今年水域安全相關作為；據統計，觀夕平台、黃金海岸溺水人數居多，是南市最危險水域，主因是發生離岸流頻率較高、遊憩人數眾多。

李明峯表示，近4年溺水事件，102年有63人、103年有59人、104年有56人、105年有74人，原呈下降趨勢，去年略顯增加，與戲水、失足或工作因素有關。

賴清德表示，就溺水事件分析，可看出戲水與失足佔一定比例，這部分需加強宣導以保障市民安全，宣導警告牌「不要用八股文字、不要只講禁止」，近年有多少溺亡數字，「就給它寫下去」，將事實告訴民眾，才能產生警示效果。

賴清德也責成教育局應加強校園宣導，建議校長們利用朝會時間，提醒有多少戲水不慎溺亡事件，學生們聽了「才會有感受」，更注意水域安全的重要性，消防局、觀旅局等水域主管單位強化警告用語，提醒市民危險水域的危險性，避免發生溺水。

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  • 黃金海岸溺水件數多，是南市最危險水域之一。（記者洪瑞琴攝）

    黃金海岸溺水件數多，是南市最危險水域之一。（記者洪瑞琴攝）

  • 南市近四年溺水事件統計圖。（市府提供）

    南市近四年溺水事件統計圖。（市府提供）

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標題：宣導夏天戲水安全 賴清德：提醒溺亡數字事實


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