模仿梵谷畫風 北門國中學生創作家鄉畫

北門在地鹽田和天空的變化，成了學生模仿梵谷畫風的創作主題之一。（記者楊金城攝）

2017-05-17 21:30

〔記者楊金城／台南報導〕「擁抱梵谷，探索生命的調色盤」今天起到24日在台南北門國中展出40幅梵谷名畫如《星夜》等複製畫，學生也模仿梵谷後印象派的畫風，創作北門在地鹽田、蚵田、虱目魚養殖等家鄉風情畫，學生成了梵凡小畫家。

校長陳威介說，北門國中為了推動美學教育，申請《廣達游於藝》計畫，展出梵谷名畫複製畫，也讓學生學習創作，培養藝術能力，不但本週六開放社區民眾參觀畫展，也開放北門區7所小學生前來參觀。對偏鄉小校來說是難得一見的藝術展。

「擁抱梵谷，探索生命的調色盤」展覽有走進梵谷的世界、追尋梵谷的繪畫旅程、看梵谷說話等主題，藉由賞析，讓學生認識梵谷和其畫作。

為了配合特展，學校還將學生送到高雄美術館進行訓練，培養藝術解說員，校方另規畫藝術人文課程，以梵谷世界的北門想像為創作主軸，全校學生以陶瓷和磁磚創作校園公共藝術。

特別是全校學生也模仿梵谷的畫風，創作北門鹽田夕陽的天空變化、蚵田、蒜田和虱目魚養殖的畫作，並製作成校園明信片送給來賓，表現學生的創意。

北門國中展現多元教學，會場並有學生表演茶道，獲得來賓稱讚。