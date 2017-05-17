| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高通反制蘋果 台灣4大組裝廠挨告 PR 中市補助汰換二行程機車全國第一
 首頁 > 生活

模仿梵谷畫風 北門國中學生創作家鄉畫

北門在地鹽田和天空的變化，成了學生模仿梵谷畫風的創作主題之一。（記者楊金城攝）

2017-05-17  21:30

〔記者楊金城／台南報導〕「擁抱梵谷，探索生命的調色盤」今天起到24日在台南北門國中展出40幅梵谷名畫如《星夜》等複製畫，學生也模仿梵谷後印象派的畫風，創作北門在地鹽田、蚵田、虱目魚養殖等家鄉風情畫，學生成了梵凡小畫家。

校長陳威介說，北門國中為了推動美學教育，申請《廣達游於藝》計畫，展出梵谷名畫複製畫，也讓學生學習創作，培養藝術能力，不但本週六開放社區民眾參觀畫展，也開放北門區7所小學生前來參觀。對偏鄉小校來說是難得一見的藝術展。

「擁抱梵谷，探索生命的調色盤」展覽有走進梵谷的世界、追尋梵谷的繪畫旅程、看梵谷說話等主題，藉由賞析，讓學生認識梵谷和其畫作。

為了配合特展，學校還將學生送到高雄美術館進行訓練，培養藝術解說員，校方另規畫藝術人文課程，以梵谷世界的北門想像為創作主軸，全校學生以陶瓷和磁磚創作校園公共藝術。

特別是全校學生也模仿梵谷的畫風，創作北門鹽田夕陽的天空變化、蚵田、蒜田和虱目魚養殖的畫作，並製作成校園明信片送給來賓，表現學生的創意。

北門國中展現多元教學，會場並有學生表演茶道，獲得來賓稱讚。

廣告
  • 會場也展出仿梵谷畫風的學生創作北門家鄉風情畫展，來和梵谷畫比一比。（記者楊金城攝）

    會場也展出仿梵谷畫風的學生創作北門家鄉風情畫展，來和梵谷畫比一比。（記者楊金城攝）

  • 也有學生茶道表演。（記者楊金城攝）

    也有學生茶道表演。（記者楊金城攝）

  • 學生導覽解說梵谷畫風。（記者楊金城攝）

    學生導覽解說梵谷畫風。（記者楊金城攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北門國中 星夜 梵谷
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧牛肉漢堡排
夏季海味✧小卷飯
豬肉泡菜起司年糕
好吃西瓜怎麼挑？
轉寄

標題：模仿梵谷畫風 北門國中學生創作家鄉畫


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月17日‧星期三‧丁酉年四月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.