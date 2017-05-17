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右手僅有兩指 廟宇彩繪師：想活下去就要拚

蔡火明右手只有兩指，他克服困境，畫出彩繪人生。（記者林宜樟攝）

2017-05-17  20:59

〔記者林宜樟／嘉義報導〕雲林縣四湖鄉出身的廟宇彩繪畫師蔡火明，右手天生只有大拇指和小拇指可用，其餘三指萎縮變形；他13歲離家拜師學畫，克服僅有兩指困境，出師彩繪廟宇40餘年，最近他到嘉義縣東石鄉永靈宮修復彩繪，許多信眾看到畫師以二指穩穩拿起畫筆，畫得活靈活現，對其殘而不廢的彩繪人生，都感佩服。

蔡火明生長在貧困農家，天生殘缺，街坊鄰居曾嘲笑蔡家，「怎麼生個沒手指的兒子」；父親擔心無法照顧他一輩子，請彩繪畫師林繼文收為徒，才國小畢業

蔡火明就離家跟著師傅，背起裝著棉被、飯鍋，比身高還高的行李，到台灣各地廟宇工作。

蔡火明說，自己沒家世背景，也不會唸書，工作從基本的掃地煮飯開始，「我很認分，師傅交代什麼就做什麼」；只靠著大拇指出力，夾著小指拿筆很困難，但蔡火明說「要活下去，只能靠自己拚」，每學一種畫技就苦練，師傅再傳授更艱深的畫法，多年後出師獨立接案，曾受邀到日本橫濱市中華街關帝廟彩繪作畫。

永靈宮副主委柯朝欽說，34年前廟宇修建時由林繼文、蔡火明施作彩繪，為延續傳統及藝術畫作生命，這次整修工程再請林繼文修復，由於廟宇修復工程龐大，林繼文請徒弟一同參與，參與廟務的縣議員姜梅紅助理陳建宇，多次看到蔡火明作畫，對「二指畫師」克服殘缺的精湛畫技讚嘆不已。

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  • 蔡火明右手只有兩指，他克服困境，畫出彩繪人生。（記者林宜樟攝）

    蔡火明右手只有兩指，他克服困境，畫出彩繪人生。（記者林宜樟攝）

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