抗議雲縣府核發六輕許可 民團發動連署
2017-05-17 22:15
〔記者廖淑玲／雲林報導〕抗議雲林縣政府違背承諾，繼續核發六輕使用生煤與石油焦的許可證，為要求落實憲法對地方自治的保障，反空污靜坐發起人王麗萍等發起19日舉行公聽會並在各鄉鎮連署，捍衛雲林人生命安全。
王麗萍今天指出，該場「還我健康空氣，捍衛生存權─憲法保障地方自治權限該如何落實？」將在雲林縣議會舉辦，為了喚起大家對空污的重視，雲林在地公民團體組織「氣！反空污」行動聯盟，其中虎尾涌翠閣也有連署站，麥寮高中學生今天參觀時都主動加入連署，斗六火車站前連署站也有阿公帶阿孫參加。
王麗萍說，2015年6月10日雲林縣政府公告，由雲林縣議會制定的「雲林縣工商廠場禁止使用生煤及石油焦自治條例」，宣布1年後縣內產業不得再使用石油焦、2年內禁燒生煤的規定，令人難以接受的是，雲林縣政府失信於民，自打嘴巴，4月17日核發六輕8張許可證，違背憲法對地方自治的保障，且違反地方制度法第38條「縣議會決議，縣政府應予執行」規定，儼然六輕製造空污破壞縣民健康的幫助犯。
為抗議並制止雲林縣政府漠視縣民健康的不當作法，王麗萍結合地方環保及公民團體舉辦連署及公聽會，邀請大家共襄盛舉，今天下午虎尾厝沙龍與一起夢想做公益協會也在斗六火車站合辦大眾科學之環境監測與社區培力講座，民眾迴響熱烈。
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