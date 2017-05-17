忠犬護主卻遭下毒 死前落淚令人心酸…

2017-05-17 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕印尼日前傳出有隻忠犬在趕跑入侵的盜賊後，竟慘遭毒死，牠在毒發身亡前甚至痛苦到流下眼淚，讓看到的網友都感到痛心。

綜合媒體報導，印尼巴布亞省馬老奇（Merauke）的一位名叫威加瓦（Achi Wijaya）的男子指出，數日前的深夜有不知名的入侵者闖入他們家的庭院，當時他的愛犬在大聲吠叫後趕跑入侵者，不料到了13日上午時，威加瓦卻發現他的愛犬遭人下毒，雖然他曾嘗試要餵食牛奶、椰子水等，希望能幫愛犬解毒，但都無法奏效，只能眼睜睜看著愛犬通苦的死去，這也讓威加瓦十分難過。

報導指出，據威加瓦的友人表示，當時他們也有想帶這隻狗狗到獸醫院就醫，但因威加瓦所住的地方只有治療家畜的獸醫，且事發當下剛好是週末，許多診所也都休息。這番遭遇引發許多網友關注及分享，並希望該名下毒的人能被制裁。

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