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搖滾世大運千人共演 挑戰4小時組裝500件樂器

2017-05-17  21:38

〔記者張議晨／台北報導〕北市觀傳局主辦2017搖滾世大運，將於5月28日在中正紀念堂廣場登場，因超過千人報名，北市開南商工號召140位同學參與，挑戰4小時內組裝500件樂器任務。為使活動進行順利，開南今起展開志工培訓課程，從樂器組裝到國內外賓客接待，共同迎接千人共演的艱鉅任務。

搖滾世大運號召千人共演，但樂器組裝卻成一大難題。因參與樂手超過千人，當天得在短時間內完成100套爵士鼓、400件音箱、吉他、貝斯、麥克風等器材。承辦單位負責人童志偉說，千人搖滾演出全球僅義大利、北京做過嘗試，而在台灣還是首次，包括樂器組裝到登台演出，對樂手、志工而言都是艱鉅挑戰。

為完成任務，童志偉昨與專業技術團隊開設志工培訓課程，教導學生如何在現場組裝爵士鼓組和音箱，因當天還有國內外樂手、觀眾參與，課程另安排貴賓接待技巧。

開南餐飲科高三生曾舒婷笑稱，雖曾在校慶接待外賓，但大型活動還是首次，不過有機會接觸世大運活動，雖然很緊張，但能真正參與其中還是很興奮！

開南商工校長邢文斐表示，這次開南商工全力支援世大運及搖滾世大運的志工及接待志工團除讓孩子展現專業外，也藉活動開闊視野，延展學生的廣度，有信心讓搖滾世大運這樣創世界紀錄的活動更圓滿。

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  • 搖滾世大運當天將動用500件樂器，開南商工有百位學生響應，並由專業團業展開培訓課程，學習樂器組裝。（記者張議晨攝）

    搖滾世大運當天將動用500件樂器，開南商工有百位學生響應，並由專業團業展開培訓課程，學習樂器組裝。（記者張議晨攝）

  • 搖滾世大運當天將動用500件樂器，開南商工有百位學生響應，並由專業團業展開培訓課程，學習樂器組裝。（記者張議晨攝）

    搖滾世大運當天將動用500件樂器，開南商工有百位學生響應，並由專業團業展開培訓課程，學習樂器組裝。（記者張議晨攝）

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