搖滾世大運千人共演 挑戰4小時組裝500件樂器
2017-05-17 21:38
〔記者張議晨／台北報導〕北市觀傳局主辦2017搖滾世大運，將於5月28日在中正紀念堂廣場登場，因超過千人報名，北市開南商工號召140位同學參與，挑戰4小時內組裝500件樂器任務。為使活動進行順利，開南今起展開志工培訓課程，從樂器組裝到國內外賓客接待，共同迎接千人共演的艱鉅任務。
搖滾世大運號召千人共演，但樂器組裝卻成一大難題。因參與樂手超過千人，當天得在短時間內完成100套爵士鼓、400件音箱、吉他、貝斯、麥克風等器材。承辦單位負責人童志偉說，千人搖滾演出全球僅義大利、北京做過嘗試，而在台灣還是首次，包括樂器組裝到登台演出，對樂手、志工而言都是艱鉅挑戰。
為完成任務，童志偉昨與專業技術團隊開設志工培訓課程，教導學生如何在現場組裝爵士鼓組和音箱，因當天還有國內外樂手、觀眾參與，課程另安排貴賓接待技巧。
開南餐飲科高三生曾舒婷笑稱，雖曾在校慶接待外賓，但大型活動還是首次，不過有機會接觸世大運活動，雖然很緊張，但能真正參與其中還是很興奮！
開南商工校長邢文斐表示，這次開南商工全力支援世大運及搖滾世大運的志工及接待志工團除讓孩子展現專業外，也藉活動開闊視野，延展學生的廣度，有信心讓搖滾世大運這樣創世界紀錄的活動更圓滿。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 台灣便利商店與日本不同 日媒體人：多了這氣味...
- 520限時加碼 超商抵用券大放送
- 醫師強力支援 台東醫院精神科團隊再起
- 有一天我們也會老... 華山、賣場聯手募粽送獨老
- 台中天外天劇場將被拆 議員憂文化資產白白犧牲
網友回應
熱門新聞
- 生前極力護子女！豬哥亮被爆臨終前 竹聯大老探病
- 太關心豬哥亮忽略一帶一路挨罵？宥勝神回被推爆
- NBA》湖人又抽到榜眼籤 多支球隊尋求交易羅素
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 DPP’s Ker retains judge grudge
- 豬哥亮「下葬方位」未決 暗埋庇佑後代關鍵
- 台南佳里1女燒炭自殺 一氧化碳擴散差點害死鄰居
- 陳克華／植物帝國
- 議員考察北藝 指將成第二個大巨蛋
- 傳訊陳星有藍營人士居中協商 ? 南檢駁子虛烏有
- 豬哥亮3億賭債有望人亡債滅 謝金燕安全下莊
- 獨家》家人擲筊獲聖筊 豬哥亮遺體將火化
- 又見狼師！大學7旬高球老師猥褻女學生被訴
- 阿嬤喝醉怎麼辦？ 女童這樣做讓人好心疼
- 可怕！坎城豪華飯店 洩露好萊塢巨星房號
- 期貨好賺！元大期貨去年每股配2.47元
- 校園師生戀 教局要求各校遏阻
- 福德街出現怪客 持棍擊落5燕巢
- 川普不玩TPP 11簽約國經貿首長會商拯救
- 組政團反川普 希拉蕊重出江湖
- 蔡政府將滿週年 國民黨：內政成績87分 滿分500
- 黨主席選舉馬未站台 洪秀柱：我沒邀請
- 今年塔墓入帳高 龍巖擺脫低潮重回獲利成長
- 不明人士翻越圍籬 白宮封鎖
- 北市「設計之都」招牌挨批 文化局澄清有示範作用
- 富邦媒股東會通過配息8元 持續強化消費體驗
- 泰勒絲又有新歡？被爆與《比利林恩》小鮮肉秘戀中
- 全球僑務會議閉幕 陳建仁盼僑界助台務實外交
- 《星際異攻隊2》這邊被抓包不合理 導演坦承「搞砸了」
- 澎湖廢棄土場燕鴴產百蛋 鳥友請命
- 女星打醫美走火入魔 面容走鐘慘遭換角
- 歐盟拒絕一帶一路 外媒：是中國的殖民事業
- MSCI調降台股權重 成分股增2刪1
- 老師也是五迷！阿信《擁抱》歌詞成國小試題
- 中國全力打造一帶一路？被爆其實投資逐年下降
- 被指「私下喬」前瞻 張景森反擊：愚蠢的說法
- 謝麗金離婚hold住保時捷 前夫索討被打槍
- 男偶像家暴懷孕妻6次 遭指控「打到流產」
- 足球》「搖籃舞」主角長大了 與葡超豪門簽5年合約
- 女公務員被騙近千萬 車手被逮稱好賺
- NBA》魏斯布魯克升格當爹！球迷盼「小魏少」接班
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：搖滾世大運千人共演 挑戰4小時組裝500件樂器
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分