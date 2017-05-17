新北查獲竄改藥品效期 「正露丸」也中鏢

2017-05-17 20:39

〔即時新聞／綜合報導〕新北市衛生局今天查獲「中榮貿易股份有限公司」大量藥品外包裝與原廠包裝不同，涉嫌竄改藥品效期及標籤，包括知名藥品「極品正露丸」、「極東正露丸」都可能遭到過期改標，衛生局提醒民眾停止使用上述產品。

綜合媒體報導，新北市衛生局今（17日）與食藥署及保七總隊前往貿易公司查核，清點出過期藥品546箱，包括「極品正露丸」（衛署藥輸字第023437號）、「極東正露丸」（衛署藥輸字第015450號）及「鐵甲寒舒感冒軟膠囊」（衛署藥輸字第025265號），也發現大量自行印製的產品外包裝，有竄改藥品標籤之嫌，全案已交由檢調偵辦。

衛生局呼籲藥局及藥商在明天（18日）下午3點前，將中榮貿易公司、嫦娥藥品公司的「極品正露丸」、「極東正露丸」產品下架，也提醒民眾家中若有上述產品，應立即停止使用。

衛生局指出，若業者違法查證屬實，可處10年以下有期徒刑，得併科罰金新台幣1億元以下。目前已勒令業者立即回收違規產品，並在明天公布退換貨機制。