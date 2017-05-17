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台南「做16歲」划獨木舟 首度開放外縣報名

民政局規劃「做16歲」獨木舟划船體驗活動。（民政局提供）

2017-05-17  20:28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南人的重要傳統「做16歲」又將到來，民政局有別於民間廟宇所辦的民俗科儀，以「勇敢挑戰、划向未來」獨木舟體驗活動，鼓勵青年學子勇於承擔、實現自我，象徵「轉大人」重要意涵。

農曆7月7日，俗稱的「七娘媽生」之日，「做16歲」是全台文化古都台南人最重要的傳統習俗，家中有年滿16歲的青少年通常會參加廟宇科儀，接受長輩祝福，並作為成年象徵，以代表從此具備社會行為能力，具備承擔照顧家庭的責任。

民政局表示，今年府城16歲成年禮活動， 延續往年舉辦青少年朋友熱愛的獨木舟划船運動，藉由10公里的航行挑戰，考驗參與者的意志力與平衡能力，提供青少年們自我成長及訓練獨立的機會。

往年獨木舟划船在台南運河或安平遊憩碼頭登場，今年移師安平歷史水景公園，將於7月8日、9日舉行，而且有鑑於往年報名情形熱烈踴躍，並考量全市幅員廣闊，民政局今年特別開放網路自由報名，報名自5月22日至6月2日，但因名額有限，先以統一電腦隨機抽樣後公告錄取名單，再正式繳交報名資料及保證金。

民政局表示，今年擴大舉辦，報名名額增加2倍，共240名，其中開放40位名額給外縣市的16歲青少年（外縣市不滿時轉為南市名額），同時安排環境教育課程更豐富活潑，內容也多元有趣，特別安排1日的生態導覽之旅走訪二仁溪，希望透過認識二仁溪汙染歷史、實地踏查紅樹林及白砂崙濕地，認識其生態及水資源環境，讓青少年加深對己身生存環境的了解，共同推動環境守護及環境教育工作，進而學習知恩感恩、培養追本溯源之心。

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  • 民政局規劃「做16歲」獨木舟划船體驗活動。（民政局提供）

    民政局規劃「做16歲」獨木舟划船體驗活動。（民政局提供）

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