包粽糯米有藥水味？ 食檢驗出：未知品種混充米

張姓婦人去花蓮旅遊買糯米，發現味道難聞，婦人質疑買到混充米。（記者陳冠備攝）

2017-05-17 20:53

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化一名張姓婦女上週到花東旅遊，買了4包標榜「台灣產地」的「長糯米」，打算拿來包粽子，結果打開米袋就聞到一股藥水味，拿去蒸成粽子後味道更噁心，只好趕緊吐掉，她把米拿去送驗，40粒裡面有6粒米是未知品種混充米，令她大吃一驚，原來標榜台灣產的米「攏是假」。農糧署表示，已接獲檢舉將展開追查，若查獲進口混米屬實，依照糧食管理法可開罰200萬元。

張女表示，這個月6日到花蓮進行3日遊，返途前先到花蓮壽豐、吉安的當地超市，購買花蓮地區某米行生產的長糯米，1.38公斤共4包，總共360元，以為東部好山好水，生產的米包粽子很好吃，結果拆開其中一包就傳出一股酸敗如藥水的味道，以為只是新舊米混合不以為意，還是拿去包粽子，可是蒸熟後酸敗味加劇，咬下一口就受不了，馬上吐掉。

張女說，質疑米有問題，致電給米行竟回覆，「別人都沒有反應，只有你們反應有問題」，她越想越不甘心，於是花了1萬6000元將買來的米送新竹食品檢驗所檢驗，昨日報告出爐，「含台中秈糯1號34粒及未知品種6粒」，意即一包裡面有高達15%摻雜劣質混米，難怪吃起來有股怪味。

張女說，拿去給輾米廠友人他們一看就說，這一定是混到放比較久的越南米。認為端午節快到了，食用糯米人數大增，希望不要再有人受騙，因此向農糧署檢舉。

販售長糯米的業者表示，花蓮沒有生產長糯米，他的米是向彰化2間米商進貨再包裝販售，他都有買賣證明，而且自己是50年老店，一直遵守農糧署規定，堅持進口米和台灣米分開包裝，事關信譽，不可能去混到越南米，且日前曾被農糧署抽驗過也沒問題，希望調查清楚還他清白。

竹塘農會總幹事詹光信表示，米有酸臭藥水味，可能跟保存方法或調製有關係，米若放久沒有低溫儲存，也會有發酵問題，是不是進口應無太大關係。

農糧署糧食產業組組長林傳琦表示，已接獲檢舉展開調查，據食品檢驗所得知的未知品種，可透過署內DNA檢驗來自何處，若查出是摻雜進口米屬實，依糧食管理法，違反一項可開罰200萬元。

張姓婦人表示，購買的長糯米有股酸敗如藥水的味道，疑似混充米所致。（記者陳冠備攝）

張姓婦人自費將糯米送驗，檢出6粒米是未知名品種。（記者陳冠備攝）