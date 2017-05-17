包粽糯米有藥水味？ 食檢驗出：未知品種混充米
張姓婦人去花蓮旅遊買糯米，發現味道難聞，婦人質疑買到混充米。（記者陳冠備攝）
〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化一名張姓婦女上週到花東旅遊，買了4包標榜「台灣產地」的「長糯米」，打算拿來包粽子，結果打開米袋就聞到一股藥水味，拿去蒸成粽子後味道更噁心，只好趕緊吐掉，她把米拿去送驗，40粒裡面有6粒米是未知品種混充米，令她大吃一驚，原來標榜台灣產的米「攏是假」。農糧署表示，已接獲檢舉將展開追查，若查獲進口混米屬實，依照糧食管理法可開罰200萬元。
張女表示，這個月6日到花蓮進行3日遊，返途前先到花蓮壽豐、吉安的當地超市，購買花蓮地區某米行生產的長糯米，1.38公斤共4包，總共360元，以為東部好山好水，生產的米包粽子很好吃，結果拆開其中一包就傳出一股酸敗如藥水的味道，以為只是新舊米混合不以為意，還是拿去包粽子，可是蒸熟後酸敗味加劇，咬下一口就受不了，馬上吐掉。
張女說，質疑米有問題，致電給米行竟回覆，「別人都沒有反應，只有你們反應有問題」，她越想越不甘心，於是花了1萬6000元將買來的米送新竹食品檢驗所檢驗，昨日報告出爐，「含台中秈糯1號34粒及未知品種6粒」，意即一包裡面有高達15%摻雜劣質混米，難怪吃起來有股怪味。
張女說，拿去給輾米廠友人他們一看就說，這一定是混到放比較久的越南米。認為端午節快到了，食用糯米人數大增，希望不要再有人受騙，因此向農糧署檢舉。
販售長糯米的業者表示，花蓮沒有生產長糯米，他的米是向彰化2間米商進貨再包裝販售，他都有買賣證明，而且自己是50年老店，一直遵守農糧署規定，堅持進口米和台灣米分開包裝，事關信譽，不可能去混到越南米，且日前曾被農糧署抽驗過也沒問題，希望調查清楚還他清白。
竹塘農會總幹事詹光信表示，米有酸臭藥水味，可能跟保存方法或調製有關係，米若放久沒有低溫儲存，也會有發酵問題，是不是進口應無太大關係。
農糧署糧食產業組組長林傳琦表示，已接獲檢舉展開調查，據食品檢驗所得知的未知品種，可透過署內DNA檢驗來自何處，若查出是摻雜進口米屬實，依糧食管理法，違反一項可開罰200萬元。
張姓婦人表示，購買的長糯米有股酸敗如藥水的味道，疑似混充米所致。（記者陳冠備攝）
張姓婦人自費將糯米送驗，檢出6粒米是未知名品種。（記者陳冠備攝）
張姓婦人認為花蓮好山好水，於是在當地買了長糯米回家包粽子。（記者陳冠備攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 台灣便利商店與日本不同 日媒體人：多了這氣味...
- 520限時加碼 超商抵用券大放送
- 用APP點飯糰！ 設計學生超有成就感
- 社口國小親師生自種玉米 籌款製作紀念手冊
- 遭爆回收剩食再上桌 野宴澄清：將對爆料員工提告
- 生前極力護子女！豬哥亮被爆臨終前 竹聯大老探病
- 太關心豬哥亮忽略一帶一路挨罵？宥勝神回被推爆
- 男神崩壞！小栗旬醉後成超鏘大叔
- 蕭永達續追狼師 議場爆狼師嗜奪大一女初夜權
- 江朝瑞看好觸控四大商機
- 五星級黑鮪料理 蘇澳免費吃
- 女星餵奶餵到痛 強力催生「世界乳頭日」
- NBA》近26戰只輸1場 勇士超狂紀錄一籮筐
- 自殺狼師曾服務補習班：離職多年沒印象了
- 豬哥亮3億賭債有望人亡債滅 謝金燕安全下莊
- 獨家》家人擲筊獲聖筊 豬哥亮遺體將火化
- 被指「私下喬」前瞻 張景森反擊：愚蠢的說法
- 維護死者尊嚴 企業捐贈現場保全帷幕
- 國民黨主席改選 洪秀柱嗆：我是中國人
- 豬哥亮喜劇電影成空 長眠地為帝王穴
- 中國內銷低迷 全球液晶電視出貨量下修
- 遺贈稅新制上路前夕 未見房屋爆量移轉
- 「龍虎奇兵」滅巫 綠衫軍爭東霸天
- NBA》魏斯布魯克升格當爹！球迷盼「小魏少」接班
- C奶女神全裸上陣 挺7月肚拍孕照
- 大學實習生 上班4個半月無薪水
- 端午粽高油鹽 美味營養要兼顧
- 國民黨主席選票印製好 投票所貼「投票警示」防弊
- 多金7旬翁找按摩女陪宿 存摺失竊遭盜領20萬
- 中國棄世大運團體賽 議員問：東亞青運來嗎？
- 合作防洗錢 教廷在亞太首選台灣
- 宋慧喬遭恐嚇潑鹽酸 兇嫌竟與她情同家人！
- 廣州7歲男童光天化日遭砍 斷肢還被兇手帶走
- 衛福部長率隊前往瑞士 訂名「世衛行動團」
- （影音）墓地懸而未定 25年老友哭訴豬哥亮為何不治癌
- 手握6000張黨員票？週刊爆：吳敦義選舉前夕密會他
- 王丹／【洛杉磯傳真】時代的引領者
- 政院新統計 各機關202台電腦中勒索病毒
- 自殺狼師許力中 被控至少性侵、性騷擾6女學生
- 食藥署早知民爆料過期肉品？ 立委批：袒護業者
- 改善工作條件 阿姆斯特丹「市立妓院」開張
- 日真子公主 要嫁海王子
- 台南佳里1女燒炭自殺 一氧化碳擴散差點害死鄰居
- 狼師效應 補習班揪團辦良民證
- 佛朗明哥巨星卡勒凡 9月挾黃金時代訪台
標題：包粽糯米有藥水味？ 食檢驗出：未知品種混充米
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email