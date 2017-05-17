八里龜馬山真慶宮捐粽子 端午善意再飄香

2017-05-17 21:41

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市八里區龜馬山真慶宮響應新北市「實物銀行」，今天特別捐贈1600顆粽子，將在端午節前夕分送給弱勢家庭。新北市政府社會局特別出動裝有冷藏設備的惜食分享車「舞春號」前往載運，盡速分送到需要者手中。

龜馬山真慶宮供奉玄天上帝，每年在中元普渡後，都會捐贈大批白米和民生物資給「實物銀行」，主任委員林宇岳決定，今年增加端午節愛心活動，捐贈粽子。

新北市政府社會局長張錦麗代表前往受贈。張錦麗說，感謝龜馬山真慶宮全體委員和信眾的愛心；實物銀行從民國100年開辦到現在，結合各界社會團體、宮廟、企業和善心人士的力量，截至今年4月底，已經媒合巿值10億9仟多萬元的資源，捐贈的項目除了食物外，也包括衣物、家具、演唱會門票，甚至衛浴設備等。