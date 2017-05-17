符瓊音來囉！虎尾大成歌星開唱嗨翻天

2017-05-17 22:29

〔記者廖淑玲／雲林報導〕虎尾大成商工溫馨5月歡送畢業生系列活動，今天下午邀請符瓊音、楊奇煜、胡鬧一番、田亞霍等知名藝人歌手及樂團，還有該校學生社團成果發表，整個校園HIGH翻天。

大成商工為了要讓畢業生留下美好的在校回憶，今天下午特別邀請大受學生歡迎的歌手到校園舉辦握手演唱會，棒棒堂成員之一的楊奇煜一上場，就吸引全場尖叫聲，帶動氣氛。

緊接著符瓊音、胡鬧一番、田亞霍等人的表演，讓所有學生為之瘋狂，畢業生與在校生爭相索取歌手藝人的簽名，符瓊音等人也當場發送海報及小禮物，還和學生大玩互動遊戲，開心陪伴大家度過歡樂的時光。

除了歌手與學生同樂，該校的熱音社、愛心康輔社、街頭藝術舞蹈社、啦啦舞社、管樂隊一場接一場的精彩表演也毫不遜色，讓大成校園充滿歡笑。