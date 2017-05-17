3億遊艇在這兒 淡水第二漁港遊艇專用碼頭啟用

新北市淡水第二漁港建置遊艇專用碼頭。（記者李雅雯攝）

2017-05-17 19:57

〔記者李雅雯／新北報導〕在新北市政府漁業及漁港事業管理處（簡稱：漁業處）輔導下，淡水區漁會引進民間能量，將淡水第二漁港原有修船廠空間轉型再利用，設置遊艇專用碼頭，由業者「領袖海洋開發有限公司」進駐管理，今天啟用。

淡水第二漁港第三泊地原為修船廠，有設備老舊不堪使用、污染環境等問題，遷廠完成後，淡水區漁會向公部門締約承租該區域，攜手民間業者打造遊艇專用碼頭。根據漁業處資料，該區水域、陸域年租金共計111萬7400元，由淡水區漁會和領袖海洋開發有限公司共同開發，合約從2016年起共9年。

淡水區漁會總幹事吳永寬表示，找專業民間經理人進駐投資這個地方是較好的方式，遊艇專用碼頭就是每艘遊艇的「家」，後期工作還會利用周邊空間將遊艇修理廠、遊艇展示廠做起來。

淡水第二漁港遊艇專用碼頭水面空間可放置遊艇長度60英呎以上者35艘；另也可利用機具在岸上放置遊艇，現已進駐該處者有艘造價3億多元、長110英呎的遊艇，目前也是台灣造價最高者。

領袖海洋開發有限公司董事長陳柏叡指出，在確定這項合作後，特別請了法國團隊做硬體設計，供電量充足、抵抗颱風風力強度和各項緊急防災的細節都考慮到了；現場可以看到的浮箱碼頭每平方公尺可以乘載280公斤，也就是4個70公斤大人擠在1平方公尺內，都不會有翻覆狀況發生；團隊尤其重視生態環境，浮箱碼頭透光度都有做過計算，讓下方的生物生長、生活不受上面覆蓋浮箱影響。「真正的重點在軟體管理」，陳柏叡擁有專業遊艇經營管理相關執照，他認為每座遊艇就是水上飯店，各式經營管理都需專業，對於這塊，充滿信心。

新北市長朱立倫今天也前往淡水第二漁港參加啟用典禮。朱立倫說，期待遊艇產業的進駐，串起淡水地區充沛的觀光休憩能量，讓遊艇愛好者以淡水為家，讓這裡發展成為台灣最大、最好的遊艇基地。

除了淡水第二漁港遊艇專用碼頭設置外，新北市境內另六處漁港：後厝、富基、草里、水尾、萬里和水湳洞現也可受理遊艇業者申請暫時停泊，以3天為限。