蘆洲區中山一路 500公尺5座紅綠燈

新北市蘆洲區中山一路、永安北路口到中山一路、三民路口，沿線約500公尺距離有5座紅綠燈，民代質疑前後號誌不連貫，尖峰時間易讓塞車情形更嚴重。（記者李雅雯攝）

2017-05-17 20:22

〔記者李雅雯／新北報導〕蘆洲區中山一路為和三重區三和路相接的筆直道路，平常交通流量大，尖峰時間特別容易壅塞。新北市議員李翁月娥接獲民眾反映，指出中山一路、永安北路口到中山一路、三民路口，沿線約500公尺距離有「好多紅綠燈」，尖峰時間走走又停停，好不辛苦，認為該處亟待改善。新北市政府交通局相關人員今天下午到場會勘，允諾將會調整號誌。

李翁月娥指出，經過民眾反映後，現場計算出在約500公尺的距離中有5座紅綠燈，紅綠燈多寡不打緊，重要的是其號誌不連貫，這邊綠燈、那邊卻轉紅燈，尖峰時間的壅塞愈加擁擠，「走路都比開車、騎車還要快耶」。李翁月娥認為民眾在生活上的小細節體驗，都是政府所給的最有感的感受，該狀況應該予以檢討、改善。

交通局交通管制工程科人員今天下午隨同李翁月娥現場了解狀況，解釋該狀況是由於中山一路前段和後段的號誌群組分屬不同，將會一併評估周邊巷道號誌後進行調整。