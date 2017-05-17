自家人互打？ 同品牌超商隔5公尺開2間引熱議
2017-05-17 21:59
〔記者陳彥廷／屏東報導〕「同家超商隔5公尺開2間？」，屏東崁頂全鄉目前僅1間便利超商，座落位於最熱鬧三角窗區域，不過最近同間超商卻在僅隔約5公尺旁再開1間，鄉民笑稱「賺很大再展店？」。
該間超商所座落的三角窗，附近有火車站及兩間學校，是往返東港鎮、潮州鎮的必經縣道，路口總是車水馬龍，商業活動發達，不過最近被人發現在北側不到5公尺、僅隔一店面的「舊崁頂市仔」，卻又有一間同品牌超商正在裝潢中，不少鄉民以為「自家人互打」引來熱議。
經詢該超商集團表示，未來展店以「顧客休憩」考量，須更大店面擺設桌椅供消費者休憩等，而現在屬閉店移店期間，舊有三角窗店面在新店裝潢好後就會移入並關閉，預計這個週末就「改頭換面」，強調集團內除非有設點考量，不然很少會這麼緊迫連開兩間。
新店面順利出租，但地權卻是歷經不少爭議，該地最早由鄉公所向20餘位地主承租後，再出租予熟食攤販營業，還是都市計畫的「崁頂鄉第二市場預定地」，也是記憶中的「舊崁頂市仔」，不過地權後來由其中1攤販收購，時任的鄉公所在該地某次大火後，強制徵收該攤販土地欲由公所建興市場。
不過該塊地因有道路預定地，加上停車及內部動線不便，設計建造無疾而終，且地主不欲被強制徵收，甚至連徵收費用都只提存在法院，地主並陳情及訴願，去年內政部終於撤消徵收，也讓閒置的土地發揮效用。
現任鄉長林光華說，歷經3位鄉長後現終於再度順利出租，除以往的作為，加上該地僅約4百平方公尺，事後也證實該塊地由公所建設公有市場並營運有其難度，現已在考量在下次通盤檢討將地目變更，同時也樂見閒置多時的土地再度出租，活絡鄉內消費。
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