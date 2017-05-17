為美麗比賽！ 最多人報名的竟然是...
2017-05-17 19:43
美睫造型設計最多人報名，也代表美妝的潮流走向。（記者劉曉欣攝）
〔記者劉曉欣／彰化報導〕台灣國際盃髮藝美容美睫美甲造型比賽，今天在建國科大登場，其中最多人報名的項目就是「美睫造型設計」，共有200多位選手參賽！
台灣國際盃髮藝美容美睫美甲造型比賽，共有1500多位選手參賽，有來自越南、馬來西亞、韓國與中國，最熱門的參賽項目則是美睫造型設計。
建國科大美容系教授林文雄表示，美睫是現代美妝的潮流，以接睫毛、植睫毛為主，比起假睫毛、刷睫毛來說，可以維持時間較久，所以受到歡迎。
林文雄說，不過美睫造型設計並沒有國家考照，現有的國家證照只有美容、美髮，美睫只有民間機構的研習證書，開設個人工作室的門檻也不高，所以成為最受歡迎的比賽項目。
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