全國專題及創意競賽 中山工商奪2冠

2017-05-17 19:56

[記者黃旭磊/高雄報導]教育部舉辦全國高級中等學校專業類科專題及創意製作決賽,高雄中山工商拿到2個冠軍及季軍,教育部長潘文忠指示成果列入教案。

賽事鼓勵職校創造商品,中山工商幼保科5名學生張庭庭、陳致嘉、張紫晴、陳幼珊、蔡欣潔,將衛生紙捲筒、寶特瓶、竹筷牛奶盒製成兒時童玩陀螺、波浪鼓,善用回收垃圾,以「代間關係零距離─藉童玩增進代間關係」拿下冠軍。

中山工商校長林昭億說,學生花1年在校園撿垃圾回收,將作品推廣至社區幼兒園和嘉年華活動,廣受好評,學校再花20萬元包車北上參賽,到場忘了將筆電充電,學生張庭庭當場嚇哭,緊急處理才順利參賽,抱回冠軍。

4名外語群學生王姿涵、張綺玲、賴玉玲、許嵐婷拿下另座冠軍,學生調查網路紅人類型、進行問卷分析,以「I Let's Be World─Famous!The Impact of Internet Celebrities on High School Students」為題奪冠。

學生歸類7種網紅類型,包括搞笑型、美裝型、小孩型、評論型、才藝型、寵物型和一句話炮紅等,網紅正向意義包括發揮所長、投資少、快速累積粉絲。

校方另得到1個季軍和3個佳作,美容科學生吳怡萱、林維安、蔡信鴻以研發自動式冷燙捲拿到季軍,發明結合三D列印和燙髮捲自動回彈技術,作品申請專利中,廠商興趣濃厚,教育部長潘文忠稱讚,指示列入教案。