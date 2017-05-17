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全國專題及創意競賽 中山工商奪2冠

2017-05-17  19:56

［記者黃旭磊／高雄報導］教育部舉辦全國高級中等學校專業類科專題及創意製作決賽，高雄中山工商拿到2個冠軍及季軍，教育部長潘文忠指示成果列入教案。

賽事鼓勵職校創造商品，中山工商幼保科5名學生張庭庭、陳致嘉、張紫晴、陳幼珊、蔡欣潔，將衛生紙捲筒、寶特瓶、竹筷牛奶盒製成兒時童玩陀螺、波浪鼓，善用回收垃圾，以「代間關係零距離─藉童玩增進代間關係」拿下冠軍。

中山工商校長林昭億說，學生花1年在校園撿垃圾回收，將作品推廣至社區幼兒園和嘉年華活動，廣受好評，學校再花20萬元包車北上參賽，到場忘了將筆電充電，學生張庭庭當場嚇哭，緊急處理才順利參賽，抱回冠軍。

4名外語群學生王姿涵、張綺玲、賴玉玲、許嵐婷拿下另座冠軍，學生調查網路紅人類型、進行問卷分析，以「I Let's Be World─Famous！The Impact of Internet Celebrities on High School Students」為題奪冠。

學生歸類7種網紅類型，包括搞笑型、美裝型、小孩型、評論型、才藝型、寵物型和一句話炮紅等，網紅正向意義包括發揮所長、投資少、快速累積粉絲。

校方另得到1個季軍和3個佳作，美容科學生吳怡萱、林維安、蔡信鴻以研發自動式冷燙捲拿到季軍，發明結合三D列印和燙髮捲自動回彈技術，作品申請專利中，廠商興趣濃厚，教育部長潘文忠稱讚，指示列入教案。

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  • 中山工商獲全國高級中等學校專業類科專題及創意製作決賽冠軍。（記者黃旭磊攝）

    中山工商獲全國高級中等學校專業類科專題及創意製作決賽冠軍。（記者黃旭磊攝）

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標題：全國專題及創意競賽 中山工商奪2冠


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