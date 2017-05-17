全國專題及創意競賽 中山工商奪2冠
2017-05-17 19:56
［記者黃旭磊／高雄報導］教育部舉辦全國高級中等學校專業類科專題及創意製作決賽，高雄中山工商拿到2個冠軍及季軍，教育部長潘文忠指示成果列入教案。
賽事鼓勵職校創造商品，中山工商幼保科5名學生張庭庭、陳致嘉、張紫晴、陳幼珊、蔡欣潔，將衛生紙捲筒、寶特瓶、竹筷牛奶盒製成兒時童玩陀螺、波浪鼓，善用回收垃圾，以「代間關係零距離─藉童玩增進代間關係」拿下冠軍。
中山工商校長林昭億說，學生花1年在校園撿垃圾回收，將作品推廣至社區幼兒園和嘉年華活動，廣受好評，學校再花20萬元包車北上參賽，到場忘了將筆電充電，學生張庭庭當場嚇哭，緊急處理才順利參賽，抱回冠軍。
4名外語群學生王姿涵、張綺玲、賴玉玲、許嵐婷拿下另座冠軍，學生調查網路紅人類型、進行問卷分析，以「I Let's Be World─Famous！The Impact of Internet Celebrities on High School Students」為題奪冠。
學生歸類7種網紅類型，包括搞笑型、美裝型、小孩型、評論型、才藝型、寵物型和一句話炮紅等，網紅正向意義包括發揮所長、投資少、快速累積粉絲。
校方另得到1個季軍和3個佳作，美容科學生吳怡萱、林維安、蔡信鴻以研發自動式冷燙捲拿到季軍，發明結合三D列印和燙髮捲自動回彈技術，作品申請專利中，廠商興趣濃厚，教育部長潘文忠稱讚，指示列入教案。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 台灣便利商店與日本不同 日媒體人：多了這氣味...
- 520限時加碼 超商抵用券大放送
- 用APP點飯糰！ 設計學生超有成就感
- 社口國小親師生自種玉米 籌款製作紀念手冊
- 遭爆回收剩食再上桌 野宴澄清：將對爆料員工提告
網友回應
熱門新聞
- 生前極力護子女！豬哥亮被爆臨終前 竹聯大老探病
- 太關心豬哥亮忽略一帶一路挨罵？宥勝神回被推爆
- 男神崩壞！小栗旬醉後成超鏘大叔
- 蕭永達續追狼師 議場爆狼師嗜奪大一女初夜權
- 江朝瑞看好觸控四大商機
- 五星級黑鮪料理 蘇澳免費吃
- 女星餵奶餵到痛 強力催生「世界乳頭日」
- NBA》近26戰只輸1場 勇士超狂紀錄一籮筐
- 自殺狼師曾服務補習班：離職多年沒印象了
- 豬哥亮3億賭債有望人亡債滅 謝金燕安全下莊
- 獨家》家人擲筊獲聖筊 豬哥亮遺體將火化
- 被指「私下喬」前瞻 張景森反擊：愚蠢的說法
- 維護死者尊嚴 企業捐贈現場保全帷幕
- 國民黨主席改選 洪秀柱嗆：我是中國人
- 豬哥亮喜劇電影成空 長眠地為帝王穴
- 中國內銷低迷 全球液晶電視出貨量下修
- 遺贈稅新制上路前夕 未見房屋爆量移轉
- 「龍虎奇兵」滅巫 綠衫軍爭東霸天
- NBA》魏斯布魯克升格當爹！球迷盼「小魏少」接班
- C奶女神全裸上陣 挺7月肚拍孕照
- 大學實習生 上班4個半月無薪水
- 端午粽高油鹽 美味營養要兼顧
- 國民黨主席選票印製好 投票所貼「投票警示」防弊
- 多金7旬翁找按摩女陪宿 存摺失竊遭盜領20萬
- 中國棄世大運團體賽 議員問：東亞青運來嗎？
- 合作防洗錢 教廷在亞太首選台灣
- 宋慧喬遭恐嚇潑鹽酸 兇嫌竟與她情同家人！
- 廣州7歲男童光天化日遭砍 斷肢還被兇手帶走
- 衛福部長率隊前往瑞士 訂名「世衛行動團」
- （影音）墓地懸而未定 25年老友哭訴豬哥亮為何不治癌
- 手握6000張黨員票？週刊爆：吳敦義選舉前夕密會他
- 王丹／【洛杉磯傳真】時代的引領者
- 政院新統計 各機關202台電腦中勒索病毒
- 自殺狼師許力中 被控至少性侵、性騷擾6女學生
- 食藥署早知民爆料過期肉品？ 立委批：袒護業者
- 改善工作條件 阿姆斯特丹「市立妓院」開張
- 日真子公主 要嫁海王子
- 台南佳里1女燒炭自殺 一氧化碳擴散差點害死鄰居
- 狼師效應 補習班揪團辦良民證
- 佛朗明哥巨星卡勒凡 9月挾黃金時代訪台
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：全國專題及創意競賽 中山工商奪2冠
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分