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「2萬個讚就不離婚」 媽媽要孩子上網討讚被砲轟

2017-05-17  23:58

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在臉書社團《爆料公社》踢爆一對父母疑利用孩子向網友要2萬個讚，不然就會離婚，離譜行徑點燃大批網友怒火，同時也對孩子感到心疼不已。

《爆料公社》分享一名女網友的貼文與照片，只見照片中一名男童戴著口罩，手持看板寫著：「我媽媽說，如果我得到2萬讚，就不會跟爸爸『離婚』，請幫我按一個讚，謝謝您」，而另一張照片則是父母與男童一併出現的合照，這次男童手上仍持看板，上面寫著：「謝謝大家給我讚！讓我的家回到幸福，我和我媽和我爸謝謝大家無私幫忙。」，但這樣的文章與照片卻讓網友一秒暴怒，指責這對父母：「想紅也不要利用孩子！」

不少網友紛紛留言：「不離婚可以，可以讓小孩離開扭曲的家庭嗎？」、「如果倆人的婚姻需要靠網友們的讚數來維持，那就離了吧！」、「有病的父母」、「別把小朋友扯進這荒唐的事件。蠢到爆的父母，社福是不是可以介入關心小朋友的心理狀態」、「要離就快離，拖小孩出來騙讚，可恥」、「這種叫正港欸白癡」

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  • 有網友踢爆某對父母疑利用離婚當藉口，要孩子上網騙讚獲同情。（圖擷自爆料公社）

    有網友踢爆某對父母疑利用離婚當藉口，要孩子上網騙讚獲同情。（圖擷自爆料公社）

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