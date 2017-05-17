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土城抽水站機組更新 議員質疑提供資料不實

2017-05-17  20:31

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議員何博文質疑水利局提供給他的土城抽水站8部機組資料不實，與水利局長古沼格兩人在議場上爭論，何博文強調不能容忍假的數字、假的數據來欺騙，古沼格回應，每一抽水機組有三大部分構成，檢測結果有一些組件NG，維修改善就能繼續使用，資料沒有造假。

何博文說，土城抽水站8部抽水機組，水利局提供的資料是6、7、8三台抽水機檢驗結果是NG的，但根據收到的情資，同樣的一份資料，卻顯示1、2、6、7、8都是NG，質疑水利局的公文造假；此外，NG的是6、7、8三台抽水機，為什麼還把第7台抽水機換到第1台去使用？

古沼格強調，抽水機組包括發電機、減速齒輪、抽水機組三大部分，每一項都要檢測，根據檢測結果進行維修、汰換，有些NG的零件經過維修、調整，可以繼續使用，就像一部開了20年的車，部分零件換新後，仍可以繼續使用。

另外，檢測最不OK的機組是2、6、8，但今年預計新購的是氣冷式抽水機組，與舊的水冷式機組不同，因此管路的配置避免交織，將可用的第7台機組換到第2台，將6、7、8台機組一併更新，希望能發揮機具最大的效能。

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  • 新北市議員何博文質疑水利局提供土城抽水站8部機組資料造假，與水利局長古沼格針鋒相對。（記者何玉華攝）

    新北市議員何博文質疑水利局提供土城抽水站8部機組資料造假，與水利局長古沼格針鋒相對。（記者何玉華攝）

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