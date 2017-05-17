賣場紫菜是塑膠做的？ 衛生局檢驗：是紫菜
2017-05-17 19:48
〔記者王俊忠／台南報導〕對於日前有市議員在議會質詢時指在某大賣場購買的紫菜產品疑似塑膠紫菜，南市衛生局抽樣「無砂圓紫菜」送驗，檢驗結果確定該產品具有海菜細胞壁，另塑化劑檢驗亦未檢出。
因為有市議員質詢時、提出質疑在大賣場買的紫菜像是近來網路流傳的塑膠紫菜？南市衛生局接獲訊息，立即派稽查人員前往賣場抽樣該產品檢驗，顯微鏡下觀察該紫菜可見有細胞壁等細胞型態、非塑膠製品，另同時檢驗塑化劑結果為未檢出，可見並非網路流傳的塑膠紫菜，請民眾安心食用。
南市衛生局長陳怡呼籲民眾，倘有網路流傳食品相關訊息的疑慮，可逕上食品藥物管理署闢謠專區（www.fda.gov.tw/news）查詢，或洽詢免費服務專線0800-285-000。
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