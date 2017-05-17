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捷運文湖線突斷電 乘客擠滿站內

西湖站乘客堵塞情況。（記者鄭景議翻攝）

2017-05-17  18:57

〔記者鄭景議／台北報導〕今晚18:17許，捷運文湖線往動物園站方向，東湖站一列列車斷路器短暫異常，乘客因此塞在站內;捷運公司表示，經緊急處理後於18:35排除，將會儘速排除乘客的不便。

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