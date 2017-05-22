多了一點就是不一樣！網友票選10大日本超帥「痣」男星
日本票選10大最受歡迎的人氣「痣」男星，曾以「魔女的條件」走紅亞洲的瀧澤秀明排名第6。（圖擷取自網路）
〔即時新聞／綜合報導〕日本人臉上總是很多「痣」，且不像楊丞琳或瑪麗蓮夢露這樣單顆明顯型，有一說是皮膚白，在長期沒有防曬之下，長大就會有很多的黑色素沉澱，不過這樣的痣有時候會成為特色，如日本名模藤井lena臉上兩顆對稱的痣，反而成為個人商標。最近日本網友還選出哪些有「痣」男星最受歡迎最帥氣，票選出10位男星，人氣男星瀧澤秀明竟然才排到第6位。
▲日本名模藤井lena臉上的招牌痣，讓她成為少女雜誌與知名化妝品的御用專屬代言人。（圖擷取自網路）
10.福山雅治
▲福山雅治雖然已經是個48歲的已婚大叔，但氣質依然強大帥氣。（圖擷取自推特）
9.佐藤健
▲佐藤健為現在日本的人氣男星，也在2015東京Drama Award（東京ドラマアウォード2015） 以《天皇的御廚》榮獲最佳男主角。（圖擷取自網路）
8.錦戶亮
▲前NEWS成員錦戶亮，近年轉為專職演員，也受廣告商的青睞，拍了不少有趣的廣告。（圖擷取自網路）
7.高橋一生
▲高橋在許多電影和電視劇中以綠葉配角獲得不少關注，但高橋一生的痣真的滿不明顯的。（圖擷取自網路）
6.瀧澤秀明
▲編編的舊愛瀧澤，左眼下有一顆粉底蓋不掉的痣，近年的他連續劇中表現不俗。（圖擷取自網路）
5.館廣志
▲演員館廣志在《父女七日變》中的演出，讓不少人開始認識到這位老牌演員。（圖擷取自網路）
4.松坂桃李
▲模特兒出身的演員桃李，文青的長相近期受到日本民眾歡迎，擁有不少少女粉絲。（圖擷取自網路）
3.齋藤工
▲齋藤工一樣從模特兒入行，20歲時開始轉演員活動，也曾演出《網球王子舞台劇》，但他痣在哪啦！（圖擷取自網路）
2.三浦春馬
▲三浦春馬也曾受過《自由娛樂》訪問，他從電影《戀空》後開始走紅，也是雜誌、廣告的寵兒。
1.小田切讓
▲41歲的性格男星小田切讓，儘管年齡已經大於前面幾位後輩，但依舊拿下最帥氣「痣」男星冠軍。（圖擷取自網路）
同場加映：三浦春馬＆佐藤健的雜誌側拍
編編：這個排行總共了99名，如果你喜歡的日本男星不在前10名中，可以去排行榜 中找找看唷～！
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