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雲林垃圾問題嚴峻 議員要環署降低底渣回運比例

2017-05-17  19:38

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣垃圾、底渣問題嚴峻，縣議會多位議員要求縣府硬起來，強烈要求環保署出面協調，降低底渣回運比例，同時去除政治干擾，就民生、環保思考林內焚化廠環評議題。

雲林縣目前積存2萬2000多噸垃圾，包括斗南、虎尾、斗六等垃圾臨時轉運站垃圾量都已達6、7000公噸；由於愈來愈多縣市要求比照北、高兩市，基於「互惠」原則，每處理1噸垃圾須運回1.8噸底渣，但地方卻強烈反對暫存底渣，垃圾問題愈來愈嚴重。

今天議會，議員蔡東富、林聖爵、黃文祥、林深等多位議員發言抨擊縣府接受1噸垃圾回運1.8噸底渣不平等條約，將讓雲林成為底渣的故鄉，不但無法順利解決垃圾問題，還帶回有污染風險的廢棄物，實在不智。

他們強調，雲林目前無法啟用焚化廠，只能任人魚肉，而垃圾問題毫無解決對策，縣府不能只用政治觀點施政，希望能摒除政治干擾，用環保專業與民生需求角度，檢討林內焚化廠環評與營運，根絕垃圾問題。

縣議員李明哲、陳俊龍等人指出，環保署一再強調區域統合處理垃圾，卻坐視雲林深陷垃圾危機，與回運底渣不合理對待，並不公平，縣府應該硬起來，要求環保署要解決雲林垃圾問題，降低回運底渣比例。

雲林縣長李進勇表示，縣府已研擬多元處理垃圾方法，7月會召開公聽會聽取各界對垃圾處理建議，而這段期間環保署對雲林幫助很多，會再請署方協助雲林降低回運低渣比例。

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  • 雲林縣垃圾又積存2萬2000多噸，垃圾危機一觸即發。（記者林國賢攝）

    雲林縣垃圾又積存2萬2000多噸，垃圾危機一觸即發。（記者林國賢攝）

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