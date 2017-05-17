豬哥亮主治醫師 首談「他最後的那段路」
〔記者林彥彤／台北報導〕資深藝人豬哥亮日前因大腸癌不幸辭世，其主治醫師台大醫院外科部副主任梁金銅今首度公開談論病情。他感嘆，豬哥亮因拖延治療時間太久，導致腫瘤快速生長，長期「吃也吃不下、拉也拉不出」營養狀況差，加上過度勞累，直到今年二月再度入院時已嚴重腹水、腫瘤大到壓迫胃以及化療出現抗藥性才轉安寧病房。
不過即使如此，豬哥亮在最後一段路仍不失幽默本性，樂觀坦然面對生命。梁金銅呼籲，癌友面對疾病一定要勇敢接受正規治療，並注意體重變化補足營養才有體力抗癌。
梁金銅今出席藥廠活動時談到，豬哥亮在2014年確診大腸癌時才第2期，若當時接受開刀治療還有8成的治癒率、接受放射或化療也有3成的治癒率，不料因不能接受裝人工肛門而未即時治療，直到去年8月底出現嚴重腹水，病程進展到第4期，癌細胞已轉移，營養也嚴重失調，體重從70幾公斤降到50幾公斤，評估先補充營養1週後在9月進行手術。
根據調查，有近9成的癌友在治療過程中有體重下降狀況，其中有近8成的患者體重下降超過5公斤，且每五位患者中就有一位患者因擔心體重下降而無法繼續接受治療，不過卻僅有19.4%的患者每天有紀錄體重的習慣。
梁金銅說，手術後豬哥亮原本也與他約好每2週要回去接受化療，剛開始還很準時，體重增加、食慾轉好，情況維持超過3個月，但之後可能是工作忙碌，化療的時間開始拖延，加上行程太滿沒有休息，敵長我消的情況下腫瘤快速生長，今年2月再度入院要接受第6次化療時就出現有抗藥性，加上腫瘤已大到壓迫胃，與患者和家屬討論後才轉安寧病房。
梁金銅回憶，安寧病房的那段日子豬哥亮沒有後悔延誤病情，他對生命很樂觀且坦然，在病房內風趣幽默又平易近人，常不睡病床而改睡病房內的沙發，好似鄉下人躺在長板凳上，但直到最後一刻，可看出來他仍想有一番作為，想多拍幾部電影等。
梁金銅提醒，面對癌症患者要勇敢面對並即時接受正規治療，而體重是營養的呈現，因此患者要養成紀錄體重的習慣，若出現體重減輕大於5％時就要諮詢專業營養師。
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