快訊PR 中市補助汰換二行程機車全國第一
台中天外天劇場將被拆 議員憂文化資產白白犧牲
2017-05-17 18:37
〔記者蘇金鳳／台中報導〕市議員江肇國17日在議會質詢時表示，東區的天外天劇場已有80年歷史，文化局即將在本月發文所有權人，同意他們可以自由處置該棟建築物，也就是說距離天外天拆除，恐怕已進入倒數計時。
市府文資處指出，雖然天外天未具法定文化資產身分，但市府仍積極協調所有權人，以再利用代替拆除，而建商也於審議會議上表示，未來興建的建物地下1、2樓將規劃為劇場使用，其室內裝修將納入天外天劇場原有的建築風格元素設計。
市議員江肇國表示，台中市東區的天外天劇場已有80年歷史，曾是台灣豪華戲院的代表之一，而文化局即將在本月發文所有權人，同意他們可以自由處置該棟建築物，也就是說距離天外天拆除，恐怕已進入倒數計時。
江肇國指出，從2014年天外天劇院所有權人欲動工拆除引發爭議後，天外天劇院歷經多次進入文資審議程序，沒想到3年後仍是一場空、回到原點。
他質疑，林佳龍市長在競選時，曾提將以文化資產保存信託基金方式解決文資問題，卻到現在仍在評估可行性，讓天外天劇院走完文資程序之後，仍面臨拆除命運。他要求，文化局須查明整個審查程序，不要再讓本市的文化資產白白犧牲。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 台灣便利商店與日本不同 日媒體人：多了這氣味...
- 國內首爆C肝群聚感染 陳時中：追蹤1200人速驗血
- 端午4天連假 國道夜間免費時段縮減
- 世大運活動泳池啟用 小選手試游：「感覺很好」
- 厲害！ 這雙手摘拳擊冠軍 也拿動畫全國第一
網友回應
熱門新聞
- 生前極力護子女！豬哥亮被爆臨終前 竹聯大老探病
- 太關心豬哥亮忽略一帶一路挨罵？宥勝神回被推爆
- 【愛讀書】 《人生複本》
- 「爸爸我想上學」 13歲黑戶少女圓夢
- 死刑犯的最後一餐 狂嗑5000大卡！
- AV星媽奪愛 安達祐實初戀變繼父
- 三級機關首長政務、常務雙軌制 藍轟小英酬庸
- NBA》雷納德第二戰缺陣 勇士終場大勝36分
- 阿嬤喝醉怎麼辦？ 女童這樣做讓人好心疼
- 豬哥亮3億賭債有望人亡債滅 謝金燕安全下莊
- 獨家》家人擲筊獲聖筊 豬哥亮遺體將火化
- 綠委早上6點被動員 蔡英文：執政黨多承擔
- 含有粗俗字眼 PSY新歌遭禁播
- 中職Live》林哲瑄犧牲打 悍將2分領先獅
- 行銷機捷雙北沒出錢 桃市議員認不公
- 黨主席選舉馬未站台 洪秀柱：我沒邀請
- 豬哥亮辭世看秀場！洪榮宏為救票房竟跟「她」炒新聞？
- 國民黨主席改選 洪秀柱嗆：我是中國人
- NBA》今年選秀順位揭曉 塞爾提克拿下狀元籤
- 排球》世界聯賽20人名單出爐 黃培閎遭封殺？
- MLB》史萬森開轟破僵局 勇士尾盤甩開藍鳥
- 加拿大將修法 禁航空公司強制拖客
- 身障男偷拔瓦斯管變賣 都蘭書包露餡被逮
- 吳子嘉誣指李應元私會台化高層 被判拘役50天
- 南市去年車禍死亡人數 全國第一
- NBA》被指埋地雷兇手 帕丘利亞上場7分鐘就受傷（影音）
- 挨批「透明度墊底」 新北議會：盡力開放
- 女學員控性侵 武狀元判無罪
- 台灣奧迪二代 入門價217萬元
- 質詢答嘴鼓 賴清德與盧崑福互批可當演員、編劇
- 足球》「搖籃舞」主角長大了 與葡超豪門簽5年合約
- 第17屆「藝童彩繪媽咪」兒童繪畫比賽得獎作品（下）
- 謝金燕26年前車禍重傷 豬哥亮為愛女這麼做....
- MLB》達比修締造日投新紀錄 依然不及王建民
- 羅東鎮代會內訌 羅東大拜拜訂桌傳「陽痿早洩」
- 豬哥亮躲債黑輪攤 8年爆紅賺進透天厝
- 接到嗲聲女求愛電話 想結婚的他上當受騙...
- 8點檔男星被巴不停 資深演員發怒護航：別再打了
- 被指「私下喬」前瞻 張景森反擊：愚蠢的說法
- 手握6000張黨員票？週刊爆：吳敦義選舉前夕密會他
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台中天外天劇場將被拆 議員憂文化資產白白犧牲
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分