明溫度回升悶熱 西半部山區防午後雷陣雨

2017-05-17 20:34

〔即時新聞／綜合報導〕明天（18日）鋒面滯留在巴士海峽上，台灣東半部地區及恆春半島仍有短暫陣雨，其餘各地以多雲到晴的天氣為主，高溫也會比今天再回升一些。

中央氣象局指出，明天台灣環境風場將轉為偏東風，迎風面的東半部地區有局部短暫陣雨；距離鋒面較近的恆春半島地區也會有短暫陣雨發生；西半部山區則要留意午後雷陣雨。

氣溫方面，明天各地高溫會比今天回升一些，北部、東半部高溫約在29度至31度，中南部地區來到32度上下，感覺會比今天更悶熱一些；苗栗以南各縣市紫外線指數達到過量級，提醒民眾做好防曬並多補充水分。

空氣品質方面，明天中南部及金門地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標汙染物為臭氧及細懸浮微粒。