快訊PR 中市補助汰換二行程機車全國第一
幫「尿布樹」拆袋插酸素管 新竹老樹深呼吸
2017-05-17 18:36
［記者洪美秀／新竹報導］過去公家機關進行植栽綠美化時，常將大型樹種以美植袋包覆後直接移植種入土裏，但這些美植袋未拆除，使得大樹樹根難以往下生長，形成影響生長的「尿布樹」，新竹市府進行新竹公園再生計畫工程，針對公園內的老樹及樹種進行評估活化，發現其中有很多「尿布樹」，除拆除美植袋，也施以晶曜石「酸素管」給予氧氣，活化氣根，延續老樹生命。
新竹市長林智堅說，市府進行「新竹公園再生計畫」，除將恢復新竹公園日式庭園百年風華，也找來專業樹醫師團隊，為園內樹木診斷、治療，其中以為「尿布樹」進行的土壤活化和氧氣補給最為關鍵；公園內的茄苳樹40多年前被移植種下時，並未拆除美植袋，結果茄苳樹的樹根難以生長，樹根亂竄浮起，不僅影響土壤，也影響排水及設施，還易造成幼童因浮根而絆倒，或下大雨時因浮根阻擾排水，形成爛根。
林智堅今天在樹醫師示範操作空氣挖掘機後，為已營養不良的茄苳樹剪除美植袋，並放置日本引進的「酸素管」，透過增加營養劑及根系的氧氣量，讓樹木根系吸收養分、改善生長，宛如替樹木「進補」般。
他說，新竹公園再生計畫將透過樹醫師、樹藝師專業諮詢及協助，以空氣挖掘機、酸素管等友善環境、不傷害樹木的專業技術，營造更適合樹木生長的環境，且會擴展到新竹市其他老公園。
市府城銷處表示，市府已陸續舉辦景觀樹木修剪技術及樹木實務工作研討會，吸引全台各地專家、民眾超過400人次響應，期許透過交流，讓樹木獲得生長，梳理及改造新竹公園。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 台灣便利商店與日本不同 日媒體人：多了這氣味...
- 國內首爆C肝群聚感染 陳時中：追蹤1200人速驗血
- 端午4天連假 國道夜間免費時段縮減
- 世大運活動泳池啟用 小選手試游：「感覺很好」
- 厲害！ 這雙手摘拳擊冠軍 也拿動畫全國第一
網友回應
熱門新聞
- 生前極力護子女！豬哥亮被爆臨終前 竹聯大老探病
- 太關心豬哥亮忽略一帶一路挨罵？宥勝神回被推爆
- 【愛讀書】 《人生複本》
- 「爸爸我想上學」 13歲黑戶少女圓夢
- 死刑犯的最後一餐 狂嗑5000大卡！
- AV星媽奪愛 安達祐實初戀變繼父
- 三級機關首長政務、常務雙軌制 藍轟小英酬庸
- NBA》雷納德第二戰缺陣 勇士終場大勝36分
- 阿嬤喝醉怎麼辦？ 女童這樣做讓人好心疼
- 豬哥亮3億賭債有望人亡債滅 謝金燕安全下莊
- 獨家》家人擲筊獲聖筊 豬哥亮遺體將火化
- 綠委早上6點被動員 蔡英文：執政黨多承擔
- 含有粗俗字眼 PSY新歌遭禁播
- 中職Live》林哲瑄犧牲打 悍將2分領先獅
- 行銷機捷雙北沒出錢 桃市議員認不公
- 黨主席選舉馬未站台 洪秀柱：我沒邀請
- 豬哥亮辭世看秀場！洪榮宏為救票房竟跟「她」炒新聞？
- 國民黨主席改選 洪秀柱嗆：我是中國人
- NBA》今年選秀順位揭曉 塞爾提克拿下狀元籤
- 排球》世界聯賽20人名單出爐 黃培閎遭封殺？
- MLB》史萬森開轟破僵局 勇士尾盤甩開藍鳥
- 加拿大將修法 禁航空公司強制拖客
- 身障男偷拔瓦斯管變賣 都蘭書包露餡被逮
- 吳子嘉誣指李應元私會台化高層 被判拘役50天
- 南市去年車禍死亡人數 全國第一
- NBA》被指埋地雷兇手 帕丘利亞上場7分鐘就受傷（影音）
- 挨批「透明度墊底」 新北議會：盡力開放
- 女學員控性侵 武狀元判無罪
- 台灣奧迪二代 入門價217萬元
- 質詢答嘴鼓 賴清德與盧崑福互批可當演員、編劇
- 足球》「搖籃舞」主角長大了 與葡超豪門簽5年合約
- 第17屆「藝童彩繪媽咪」兒童繪畫比賽得獎作品（下）
- 謝金燕26年前車禍重傷 豬哥亮為愛女這麼做....
- MLB》達比修締造日投新紀錄 依然不及王建民
- 羅東鎮代會內訌 羅東大拜拜訂桌傳「陽痿早洩」
- 豬哥亮躲債黑輪攤 8年爆紅賺進透天厝
- 接到嗲聲女求愛電話 想結婚的他上當受騙...
- 8點檔男星被巴不停 資深演員發怒護航：別再打了
- 被指「私下喬」前瞻 張景森反擊：愚蠢的說法
- 手握6000張黨員票？週刊爆：吳敦義選舉前夕密會他
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：幫「尿布樹」拆袋插酸素管 新竹老樹深呼吸
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分