幫「尿布樹」拆袋插酸素管 新竹老樹深呼吸

2017-05-17 18:36

［記者洪美秀／新竹報導］過去公家機關進行植栽綠美化時，常將大型樹種以美植袋包覆後直接移植種入土裏，但這些美植袋未拆除，使得大樹樹根難以往下生長，形成影響生長的「尿布樹」，新竹市府進行新竹公園再生計畫工程，針對公園內的老樹及樹種進行評估活化，發現其中有很多「尿布樹」，除拆除美植袋，也施以晶曜石「酸素管」給予氧氣，活化氣根，延續老樹生命。

新竹市長林智堅說，市府進行「新竹公園再生計畫」，除將恢復新竹公園日式庭園百年風華，也找來專業樹醫師團隊，為園內樹木診斷、治療，其中以為「尿布樹」進行的土壤活化和氧氣補給最為關鍵；公園內的茄苳樹40多年前被移植種下時，並未拆除美植袋，結果茄苳樹的樹根難以生長，樹根亂竄浮起，不僅影響土壤，也影響排水及設施，還易造成幼童因浮根而絆倒，或下大雨時因浮根阻擾排水，形成爛根。

林智堅今天在樹醫師示範操作空氣挖掘機後，為已營養不良的茄苳樹剪除美植袋，並放置日本引進的「酸素管」，透過增加營養劑及根系的氧氣量，讓樹木根系吸收養分、改善生長，宛如替樹木「進補」般。

他說，新竹公園再生計畫將透過樹醫師、樹藝師專業諮詢及協助，以空氣挖掘機、酸素管等友善環境、不傷害樹木的專業技術，營造更適合樹木生長的環境，且會擴展到新竹市其他老公園。

市府城銷處表示，市府已陸續舉辦景觀樹木修剪技術及樹木實務工作研討會，吸引全台各地專家、民眾超過400人次響應，期許透過交流，讓樹木獲得生長，梳理及改造新竹公園。